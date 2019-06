Fattura elettronica per prestazioni sanitarie | la nuova circolare dell’Agenzia

Fattura elettronica : nuova finestra per l'adesione alla consultazione online dal 1 luglio : Il 1 luglio rischia di diventare una data fondamentale nel calendario fiscale italiano. Infatti, a partire da quella data i contribuenti italiani pagheranno meno interessi di mora sulle cartelle esattoriali pagate in ritardo. Ma il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n°164664 del 30 maggio 2019, ha esteso i termini per aderire al servizio di consultazione online delle fatture elettroniche. Le motivazioni alla base del ...

Fattura elettronica semplificata xsd o ordinaria : differenze e cosa cambia : Fattura elettronica semplificata xsd o ordinaria: differenze e cosa cambia Cos’è una Fattura elettronica semplificata, a cosa serve e come funziona. Cominciamo dall’inizio: una Fattura elettronica semplificata certifica operazioni per importi inferiori a 100 euro (inclusa IVA) ed è normativizzata dalla Legge n. 633/1972, all’articolo 21. Si tratta di un documento che ha molti punti in comune con una Fattura ordinaria, ma le cui differenze ...

Semplificazioni fiscali Fattura elettronica e cedolare secca. Le novità : Semplificazioni fiscali fattura elettronica e cedolare secca. Le novità Semplificazioni fiscali è la parola chiave di questi giorni, visto che è al vaglio del Senato, dopo l’approvazione della Camera, un pacchetto di misure sul tema. Si tratta di misure pensate dal governo attuale per semplificare e snellire gli oneri e gli adempimenti amministrativi da parte dei contribuenti. Diverse le novità che potrebbero essere introdotte: dalla fattura ...

Dalla cedolare secca alla Fattura elettronica - via libera alle semplificazioni fiscali : Il provvedimento ha ottenuto 265 voti favorevoli e nessun contrario ma gli astenuti sono stati 188. Il testo, in prima lettura a Montecitorio, passa ora all'esame del Senato...

Visualizzatore Fattura elettronica mostra i documenti direttamente sullo smartphone : Visualizzatore Fattura Elettronica è un'applicazione semplice e utile che permette di visualizzare le fatture elettroniche direttamente sullo smartphone, con la possibilità di convertirle in formato PDF e condividerle in formato PDF e XML. Lo strumento consente inoltre la visualizzazione degli allegati della Fattura Elettronica e di aprire i file XML/P7M direttamente dal client email o altre applicazioni. L'articolo Visualizzatore Fattura ...

Fattura elettronica 2019 e fatture cartacee - chi ha il divieto di emetterle : Fattura elettronica 2019 e fatture cartacee, chi ha il divieto di emetterle Fattura elettronica e Fattura cartacea: qualche dubbio c’è ancora, soprattutto quando l’emittente, obbligato a emettere Fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, si rivolge a un utente/consumatore finale, che può essere un normale cliente o un altro professionista titolare di partita Iva, tuttavia esonerato perché rientrante nel regime forfettario o dei ...

Fattura elettronica in Europa : quali paesi l’hanno adottata prima dell’Italia : Fattura elettronica in Europa: quali paesi l’hanno adottata prima dell’Italia La Fatturazione elettronica è in vigore in Italia dal primo gennaio 2019, come nel resto d’Europa la sua introduzione è legata al miglioramento del controllo fiscale, quindi, al contrasto dell’evasione (contro cui sembra funzionare). quali paesi hanno scelto di introdurla prima di noi? Fattura elettronica in Europa: linea diretta Roma-Lisbona Molti esperti ...

Il termine di emissione della Fattura elettronica - Sky TG24 - : Le norme in vigore dall'inizio dell'anno cambieranno il primo luglio, con obblighi più ravvicinati per i contribuenti

Fattura elettronica 2019 : software gratis da scaricare - quali sono : Fattura elettronica 2019: software gratis da scaricare, quali sono Fattura elettronica gratis, come si fa L’obbligo di Fattura elettronica 2019 scatterà dal prossimo 1° gennaio per gli operatori Iva, fatta eccezione per le partite Iva che rientrano nel regime di vantaggio, che sia dei minimi o forfettario. Questi ultimi, infatti, hanno facoltà di emettere Fattura elettronica, ma per loro non vige alcun obbligo. In quanto alla Fattura ...

Fattura elettronica 2019 : codice destinatario - quando e a chi si comunica : Fattura elettronica 2019: codice destinatario, quando e a chi si comunica codice destinatario Fattura elettronica, come si genera La Fattura elettronica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, ma sono ancora diversi i dubbi in attesa di risposta da parte degli operatori Iva tenuti all’adempimento. Tra le questioni sollevate spesso spicca quella relativa al codice destinatario. Cos’è, quando si utilizza e a chi si comunica? Cerchiamo ...

Fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019: esclusi e obbligati, mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019, ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

Fattura elettronica 2019 : conservazione ed esonero - il chiarimento : Fattura elettronica 2019: conservazione ed esonero, il chiarimento conservazione Fattura elettronica 2019, cos’è La Fatturazione elettronica 2019 partirà dal 1° gennaio 2019: l’ obbligo tuttavia non sarà immediatamente applicabile a tutti i soggetti fiscali. Infatti per alcune categorie ci sarà un esonero dall’ obbligo. Vedremo a breve quali saranno le categorie escluse dal vincolo di Fatturazione elettronica e quali i ...

Scadenze fiscali maggio 2019 : Fattura elettronica - esterometro - tutte le date : Scadenze fiscali maggio 2019: fattura elettronica, esterometro, tutte le date Il calendario delle Scadenze fiscali di maggio 2019, con riferimento allo scadenziario fiscale disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. E proprio a questo si rimanda per monitorare eventuali modifiche nelle date, proroghe o sospensioni. Al momento attuale i principali adempimenti da ricordare si concentrano tutti nella metà del mese di maggio e verso la ...

Fatturazione elettronica : come ottenere SDI aziende : Dal 1 gennaio 2019, la Fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche fra i privati. Dunque, potrebbe tornare utile sapere come ottenere SDI aziende. In questa nuova guida odierna andremo a scoprire insieme i passaggi da leggi di più...