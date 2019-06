Fanno causa al padre per mancanza di affetto | la psicologa | «Meglio scegliere altre vie»

vanityfair

(Di giovedì 20 giugno 2019) La vicenda, per come è stata raccontata dai giornali, non sembra caso unico. Sono decine i divorzi e le separazioni in Italia. Qui però c’è la completa cancellazione dall’esistenza deldella famiglia che ha lasciato. Per questo Giulia e Pietro, di 30 e 26 anni, si sono rivolti all’avvocato napoletano Angelo Pisani per chiedere un risarcimento per danni morali, esistenziali, personali nei confronti del papà sessantenne, Paolo, che ha lasciato la famiglia quattro anni fa e non ha più voluto avere contatti con moglie e figli. L’accusa è di inadempienza degli obblighi naturali e giuridici nei confronti dei figli. Lae psicoterapeuta Maddalena Cialdella però ricorda come prima cosa proprio l’età di questi figli, entrambi maggiorenni al momento dell’addio del genitore. «Il danno da carenze affettive certamente esiste, ma questa storia è particolare. La legge 54 del 2006 ...

uitrens : RT @FPanunzi: L'analogia tra minibot e ruota di scorta delle auto è una fesseria. La ruota di scorta non causa una foratura. La differenza… - pelias01 : RT @FPanunzi: L'analogia tra minibot e ruota di scorta delle auto è una fesseria. La ruota di scorta non causa una foratura. La differenza… - NotizieFrance : Gli #incivili non perdono il vizio di #parcheggiare le auto in sosta vietata e ne fanno le spese gli autobus dell'A… -