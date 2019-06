F1 | ricorso penalità a Sebastian Vettel | domani l’udienza a Le Castellet | la Ferrari spera

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) L’udienza del riesame in merito alla sanzione inflitta adurante il GP del Canada 2019 avverrà venerdì 21 giugno alle ore 14.15 presso l’Autodromo Paul Ricard di Ledove nel weekend andrà in scena il GP Francia 2019, tappa del Mondiale F1. Ricordiamo che laha presentato delle prove in favore del tedesco, ha analizzato immagini e telemetrie cercando di dimostrare che il pilota non ha voluto ostacolare Lewis Hamilton al rientro in pista dopo essere finito sull’erba mentre occupava il primo posto in gara. I commissari a Montreal inflissero cinque secondi dial teutonico che dunque dovette dire addio alla vittoria che finì nelle mani dell’alfiere della Mercedes, vedremo sel’ordine di arrivo verrà cambiato e che provvedimenti verranno presi. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

