Europeo Under 21 | mano al regolamento dopo il ko degli azzurri | l’Italia passa se…

(Di giovedì 20 giugno 2019) La vittoria contro il Belgio nell’ultima giornata potrebbe non bastare per qualificarci in semifinale, ecco tutte le combinazioni La sconfitta subita dall’Italia contro la Polonia ha complicato maledettamente il cammino, che avevano iniziato alla grande l’21 battendo la Spagna. Massimo Paolone/LaPresse Il ko di ieri sera però ha allontanato le semifinali, a cui accedono le prime classificate dei tre gironi e la migliore seconda. Al momento, nel Gruppo A dell’Italia comandano gli uomini di Michniewicz, mentre al secondo posto troviamo appaiati glie gli iberici a tre punti, con il Belgio ultimo e già eliminato a quota zero. In caso di arrivo a sei punti di tutte e tre le squadre, la UEFA valuterà la differenza reti solamente per le partite giocate tra Polonia, Italia e Spagna, seguito dal maggior numero di gol segnati ...

