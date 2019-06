Europei Under 21 | l’Italia si qualifica alle semifinali se…

Italia-Belgio Under21 - Europei 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Il cammino della Nazionale italiana agli Europei Under21 2019 rischia di chiudersi molto prima del previsto. La sconfitta subita ad opera della Polonia nella sfida di ieri sera impedisce infatti agli azzurri di essere padroni del proprio destino nel discorso qualificazione. La formazione guiData da Gigi Di Biagio affronterà il Belgio sabato 22 giugno alle ore 21.00, nella terza ed ultima partita del girone A, ma una vittoria potrebbe non essere ...

Calcio - Europei Under 21 2019 : in campo il Girone B. Spazio a Danimarca-Austria e Germania-Serbia : Seconda giornata che, come abbiamo visto ieri con il raggruppamento A, quello nel quale è impegnata l’Italia, può risultare già decisiva per quanto riguarda gli Europei under 21 di Calcio. Scendono in campo oggi, ai soliti orari (18.30 e 21.00), le compagini che formano il Girone B. Andiamo a scoprire ciò che ci aspetta e quali verdetti saranno emessi. La Germania è la detentrice del titolo e una delle grandi favorite alla vittoria finale. ...

La nazionale Under 21 ha perso 1 a 0 contro la Polonia nella seconda partita degli Europei : La nazionale di calcio Under 21 ha perso 1 a 0 contro la Polonia nella seconda partita degli Europei di categoria. Al momento nel gruppo A la Polonia è prima con 6 punti e l’Italia è seconda con 3 punti

Germania-Serbia - Europei Under21 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Il Campionato Europeo Under 21 di calcio prosegue quest’oggi in Friuli-Venezia Giulia con la seconda giornata del Gruppo B, in cui spicca la super-sfida tra la Germania e la Serbia. I tedeschi sono i campioni in carica ed hanno esordito con una convincente vittoria per 3-1 sulla Danimarca, mentre i serbi hanno deluso le aspettative uscendo sconfitti per 2-0 dal primo incontro con l’Austria. La selezione teutonica è in testa alla ...

Calcio - Europei Under21 oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di giovedì 20 giugno : Due le gare odierne in programma per quanto concerne gli Europei Under 21 di Calcio, che vedranno in campo il Girone B, dopo le prime due partite della prima tornata. Nella prima sfida, alle ore 18.30, la Danimarca e l’Austria, si affronteranno in una gara che per entrambe sarà di capitale importanza. I mittelEuropei, alla loro prima partecipazione, vogliono dare continuità dopo la sorprendete vittoria all’esordio contro la quotata ...

Europei Under 21 - Di Biagio : “Abbiamo creato tanto ma non abbiamo pareggiato - il calcio è questo. Qualificazione complicata” : Serata amara per l’Italia che è stata sconfitta dalla Polonia per 1-0 agli Europei Under 21 di calcio 2019, la nostra Nazionale ha dominato la partita ma si è dovuta arrendere al fortunoso gol di Bielik. Gli azzurrini hanno costruito tantissimo ma si sono divorati diverse occasioni e sono stati severamente puniti davanti al folto pubblico dello Stadio Dall’Ara di Bologna: un ko pesantissimo che complica terribilmente la rincorsa ...

Europei Under 21 calcio 2019 : l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le possibili combinazioni : L’Italia è con le spalle al muro agli Europei Under 21 di calcio 2019, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Polonia per 1-0 e ora la strada verso le semifinali della rassegna continentale si è complicata terribilmente. I ragazzi di Gigi Di Biagio devono assolutamente battere il Belgio nell’ultima partita in programma sabato 22 giugno (ore 21.00) e poi devono sperare in un risultato favorevole dall’incontro tra Spagna e ...

Europei Under 21 - l’Italia stecca con la Polonia : il ko rende difficile la qualificazione alle semifinali : Tornano sulla terra gli azzurrini di Di Biagio: dopo la vittoria convincente con la Spagna arriva una sconfitta inaspettata contro la Polonia a Bologna. Da rivedere per Gigi Di Biagio l’atteggiamento degli azzurrini: che regalano il primo tempo agli avversari, mettendoci forse un pizzico di presunzione di troppo. Azzurrini che buttano al vento l’occasione d’oro di andare diretti in semifinale, e perdono anche il pallino di avere il destino tra ...

Europei Under 21 calcio 2019 : Italia-Polonia 0-1 - porta stregata per gli azzurri. Le semifinali sono lontane : Brutta battuta d’arresto per l’Italia agli Europei Under 21 di calcio, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Polonia per 1-0: sconfitta pesante allo Stadio Dall’Ara di Bologna, i ragazzi del CT Gigi Di Biagio hanno dominato l’incontro ma si sono dovuti arrendere al cospetto dei biancorossi che sono stati più cinici nell’unica occasione da gol che hanno avuto mentre la nostra Nazionale è stata troppo imprecisa sotto ...

Europei Under 21 - Italia-Polonia 0-1 : 22.54 Passo falso dell'Italia U.21 che a Bologna viene battuta 1-0 dalla Polonia. Semifinale europea ora più complicata. Sarà decisiva sabato contro il Belgio. Nel 1° tempo gli azzurri creano tanto, mancano il vantaggio con Chiesa (Grabara para al 27') e con Madragora (chance fallita al 31'),ma poi al 40' subiscono il gol con un tiro dal limite di Bielik che Meret riesce solo a deviare sul palo e poi in rete. Nella ripresa forcing Italia a ...

VIDEO Italia-Polonia 0-1 - Highlights - gol e sintesi Europei Under 21. La rete di Bielik punisce gli azzurri : L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia per 1-0 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019, gli azzurri si sono dovuti arrendere allo Stadio Dall’Ara di Bologna e ora la rincorsa verso le semifinali della rassegna continentale si fa molto complicata nonostante la vittoria all’esordio contro la Spagna. I ragazzi del CT Gigi Di Biagio hanno dominato la partita, hanno creato un’infinità di occasioni da gol ma ...

LIVE Italia-Polonia Under21 0-1 - Europei 2019 in DIRETTA : azzurrini quasi fuori. Addio Tokyo 2020? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui. Italia-Polonia 0-1. Azzurri quasi fuori dagli Europei e dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora vi spiegheremo perché. 93′ Respinge la difesa polacca, poi Tonali finisce in fuorigioco. 92′ Angolo, forse è l’ultima occasione. 91′ Fallo di Mancini su Buksa. Non si gioca più da una decina di minuti. 4 minuti di recupero. 90′ Zaniolo è entrato malissimo in ...

