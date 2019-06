Europei U21 | cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali

Europei U21 : la situazione dell’Italia dopo il ko con la Polonia : dopo la vittoria dell’esordio con la Spagna, gli azzurrini franano con la Polonia. La situazione del gruppo A.Non ci voleva. dopo la bella vittoria con la Spagna, l’Italia è stata piegata dalla Polonia e dal gol decisivo di Bielik al 40′. Una sconfitta, la prima in cinque precedenti con i polacchi, che costringe gli azzurrini a un solo risultato: devono battere il Belgio all’ultima giornata per centrare la ...

Europei U21 - l'Italia spreca troppo. Alla Polonia basta un gol : 0-1 : I complimenti e gli elogi successivi al successo all'esordio con la Spagna sfumano in una serata afosa di Bologna. Gli azzurrini cadono contro la Polonia e compromettono il passaggio del turno all'Europeo Under 21. La girata di Bielik sul finire di un primo tempo in cui la squadra di Di Biagio ha cr

Pronostico Inghilterra U21 Vs Romania U21 - Europei Under 21 - 21-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Inghilterra U21 – Romania U21, Europei Under 21, Girone C, 2^ Giornata, Venerdì 21 Giugno ore 18.30Inghilterra U21 / Romania U21 / Europei Under 21 / Analisi – Al Manuzzi di Cesena, l’Inghilterra U21 si trova di fronte al primo bivio dell’Europeo; dopo la sconfitta contro la Francia, gli inglesi sfideranno la Romania, che ha esordito con una netta vittoria sulla Croazia ed è pronta a chiudere il ...

RISULTATI Europei U21/ Diretta gol live : le ambizioni delle nazionali in campo : RISULTATI EUROPEI Under 21: Diretta gol live score delle partite previste oggi 17 giugno 2019. Oggi in campo le squadre del girone B, match inaugurale.

Europei U21 – Chi è Caterina Ciabatti? La dolce fidanzata di Federico Chiesa [GALLERY] : Doppietta con dedica romantica alla fidanzata per Federico Chiesa: ecco chi è Caterina Ciabatti, la dolce metà dell’attaccante azzurro E’ Federico Chiesa il protagonista assoluto dell’esordio dell’Italia U21 agli Europei 2019. Al Dall’Ara di Bologna il calciatore italiano ha trascinato gli azzurrini alla vittoria nella prima tosta sfida contro la Spagna. Al termine della partita Chiesa ha dedicato al sua ...

Pronostico Spagna U21 Vs Belgio U21 - Europei Under 21 - 19-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Spagna U21 – Belgio U21, Europei Under 21, Girone A, 2^ Giornata, Mercoledì 19 Giugno 2019 ore 18.30Spagna U21 / Belgio U21 / Europei Under 21 / Analisi – Dopo i passi falsi ottenuti alla prima giornata di Euro 2019, la Spagna e il Belgio sono chiamati al riscatto, con entrambe le formazioni che si sfideranno al Mapei di Reggio Emilia. Gli iberici, finalisti dell’ultima edizione, rischiano di dire già ...

Europei U21 – Con chi è fidanzato Federico Dimarco? Giulia Mazzocato - la sexy compagna del difensore azzurro [GALLERY] : Giulia Mazzocato: ecco chi è la compagna di Federico Dimarco, madre della piccola Chloe Sono iniziati ieri gli Europei U21 di calcio maschile: gli azzurrini, dopo un inizio timido, sono riusciti a trionfare sulla Spagna, all’esordio, col punteggio di 3-1. Tra i giocatori in campo, che hanno contribuito al successo degli azzurri c’era anche il difensore Federico Dimarco. Una gioia immensa, da condividere con la sua famiglia: ...

Video/ Polonia Belgio U21 - 3-2 - : highlights e gol - decide Szymanski - Europei - : Video Polonia Belgio U21, risultato finale 3-2,: highlights e gol della partita, primo incontro per gli Europei Under 21.

Europei U21 – Come sta Zaniolo? Il giocatore della Roma colpito in testa - portato via in barella : Zaniolo esce dal campo in barella: esordio col… botto per l’azzurrino agli Europei U21 L’esordio agli Europei U21 non è stato dei migliori per Nicolò Zaniolo: il giocatore della Roma è stato infatti coinvolto in uno scontro di gioco col portiere della Spagna. Zaniolo è stato colpito violentemente in testa e dopo i primi immediati soccorsi ha ripreso a giocare apparentemente senza problemi. Dopo qualche minuto, però, il ...

Pronostico Inghilterra U21 Vs Francia U21 - Europei Under 21 - 18-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Inghilterra U21 – Francia U21, Europei Under 21, Girone C, 1^ Giornata, Martedì 18 Giugno 2019 ore 21.00Inghilterra U21 / Francia U21 / Europei Under 21 / Analisi – Al Manuzzi di Cesena, gli Europei Under 21 mettono subito in scena alla prima giornata una sorta di spareggio per il girone C tra l’Inghilterra e la Francia, entrambe favorite per arrivare fino in fondo alla competizione.Come arrivano ...

Pronostico Romania U21 Vs Croazia U21 - Europei Under 21 - 18-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Romania U21 – Croazia U21, Europei Under 21, Girone C, 1^ Giornata, Martedì 18 Giugno 2019 ore 18.30Romania U21 / Croazia U21 / Europei Under 21 / Analisi – A San Marino, comincia l’avventura agli Europei Under 21 italiani di Romania e Croazia, entrambe formazioni da tenere d’occhio e che fanno parte del girone C, dove ci sono anche Francia e Inghilterra, che partiranno con il favore del ...

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U21/ Quote - il tridente azzurro - Europei U21 - : PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA Under 21: le Quote del match e le scelte dei due CT per l'esordio agli Europei Under 21, nazionali a Bologna.

Europei U21 : tutto pronto - stasera Italia-Spagna alle 21 : 00 su Rai1 : E' tutto pronto per il grande spettacolo dell'Europeo di calcio Under 21, si inizia alle 18:30 di oggi con Polonia - Belgio, poi si prosegue con il big match Italia -Spagna alle 21:00. La partita inaugurale degli azzurri si svolgerà al "Renato Dall'Ara" di Bologna dove i 30.000 posti sono già terminati da settimane; sarà uno spettacolo irripetibile ed una grande opportunità per il calcio italiano, visto che per la prima volta la fase finale del ...

Pronostico Serbia U21 Vs Austria U21 - Europei Under 21 - 17-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Serbia U21 – Austria U21, Europei Under 21, Girone B, 1^ Giornata, Lunedì 17 Giugno 2019 ore 18.30Serbia U21 / Austria U21 / Europei Under 21 / Analisi – Al Nereo Rocco di Trieste, parte l’avventura a Euro 2019 della Serbia U21 e dell’Austria U21, che si sfideranno lunedì pomeriggio per la prima gara del girone B. Da segnalare come entrambe le nazionali si siano già affrontate nella fase a ...