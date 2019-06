Esplosione a Gorizia | 3 morti | “Le cause sono tutte da verificare”

Crollo di una palazzina a Gorizia : tre vittime nell' Esplosione : La tragedia si è consumata a Gorizia : una palazzina di due piani è crollata, probabilmente a causa di una fuga di gas. Tre i morti. Il boato nella notte Intorno alle 4.20 un'esplosione ha devastato una palazzina di Gorizia . Il colpo è stato avvertito a chilometri di distanza ed è stato così terrificante che in molto l'hanno scambiato per un terremoto e alcune auto situate nei pressi della zona sono rimaste distrutte. I soccorsi sono stati ...

