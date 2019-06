Ennesima scossa di terremoto in Calabria | sciame sismico nell' area fra Reggio e Vibo

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Alle 11:15 unadidi magnitudo 3.3 della scala Richter ha colpito nuovamente la zona di San Pietro di Caridà, fra le province diValentia, interessatae ultime settimane da un lungo. L'evento, secondo quanto riferito dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sudest del centro di San Pietro di Caridà, in provincia di, e 3 chilometri a sudest di Dinami, in provincia diValentia. L'ipocentro sarebbe stato individuato a 21 chilometri di profondità, risultando così una delle scosse più profonde dall'inizio dello. L'evento è stato sentito dalla popolazione nei comuni più prossimi all'epicentro del, come si può evincere dal sito "L'hai sentito il?" che pubblica dati in tempo reale basati su questionari ...

