2 anni per i genitori! Eleonora Bottaro morì di leucemia perché rifiutò la chemio (Di giovedì 20 giugno 2019) Eleonora Bottaro è morta nell'agosto del 2016 a 18 anni appena compiuti, malata di leucemia, i genitori la convinsero a non sottoporsi a chemioterapia per aderire al metodo Hamer, secondo cui la malattia si sarebbe potuta curare assumendo vitamine. I genitori sono accusati di omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell'evento. La ragazza aveva 17 anni e buone chance di sopravvivere se avesse fatto la chemioterapia come le suggerivano vivamente i medici. Per il metodo Hamer la sua malattia sarebbe stata una conseguenza dalla morte prematura del fratello, deceduto nel 2013 per un aneurisma.

La dottoressa Valeria Sanzari, procuratrice aggiunta di Padova, al termine di due ore di requisitoria, ha chiesto due anni di pena per Lino e Rita Bottaro, padre e madre di Eleonora, la ragazza di 18 anni di Bagnoli di Sopra morta nell'agosto del 2016 per aver rifiutato di sottoporsi a chemioterapia. Secondo l'accusa, il padre e la madre di Eleonora hanno costantemente impedito alla ragazza di essere liberamente informata e di effettuare le proprie scelte in maniera consapevole e libera. "Eleonora – ha spiegato Sanzari in aula – si sentiva nelle mani del padre, il quale decideva ogni terapia, precludendole l'unica che le avrebbe potuto salvare la vita. Eleonora – ha aggiunto il pubblico ministero – fino a pochi giorni prima di morire, era convinta di guarire, di compiere i suoi 18 anni e di poter andare in vacanza al mare".