Eleonora Bottaro morta di leucemia | i genitori condannati per aver rifiutato la

(Di giovedì 20 giugno 2019) Sono statia due anni dal Tribunale di Padova idi, Lino e Ritanel 2016 dopo che rifiutarono la chemioterapia.si era ammalata dinel 2016, era minorenne e iavevano deciso di curarla con la medicina alternativa e non con la chemioterapia: la malattia venne trattata quindi solo con vitamine e cortisone. La ragazza èil 29 agosto 2016, 14 giorni dopo il suo diciottesimo compleanno. Secondo la Procura di Padova, che li aveva accusati di omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell’evento, ihanno costantemente impedito alla ragazza di essere liberamente informata e di fare le proprie scelte in maniera consapevole e libera. “– ha spiegato la procuratrice aggiunta Valeria Sanzari – si sentiva nelle mani del padre, il quale decideva ogni terapia, precludendole ...

