Editoria | sciopero Giornale di Sicilia | Assostampa ' preoccupati per futuro'

Editoria : sciopero Giornale di Sicilia - Slc Cgil 'serve un piano industriale vero' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - L'Slc Cgil Palermo esprime "profonda amarezza e preoccupazione per il dramma che stanno vivendo i poligrafici del Giornale di Sicilia, in sciopero per cinque giorni dopo la decisione dell'azienda, la Ses società editrice della Gazzetta del Sud, di dichiarare 34 esuberi