E se Luca Argentero e Cristina Marino con questa foto volessero dirci qualcosa di più?

Together for Children - Kia e 1 Caffè Onlus insieme per i bambini. Il testimonial è Luca Argentero : Cosa unisce un brand coreano e un’Associazione che già nel nome ha uno dei simboli dell’italianità? Evidentemente i più piccoli e deboli, ovvero i bimbi. Che, in ogni parte del globo, hanno bisogno di aiuto concreto per curarsi o studiare. Beniamino Savio, Presidente di 1 Caffè Onlus, spiega che il minimo comune denominatore sono proprio i bambini, “che rappresentano il futuro e noi dobbiamo fare qualcosa per garantire loro un futuro ...