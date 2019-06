E ora Netflix aumenta il costo dell' abbonamento in Italia

Netflix replica alla shitstorm sulla serie di Gaten Matarazzo che si burla dei lavoratori - Prank Encounters : Siamo stati tra i primi a sottolinearlo, ma non certo i soli: la nuova serie di Gaten Matarazzo che si burla dei lavoratori con una candid camera è un'idea dalle pessime premesse. Annunciata da Netflix come "uno scherzo con una candid camera in cui due estranei pensano che sia il loro primo giorno di lavoro", per poi ritrovarsi ad affrontare una serie di divertenti ostacoli ed imprevisti, Prank Encounters è presentata e prodotta da ...

Su Netflix torna la prova gratuita - la durata però è variabile – Test ancora in corso : Netflix ha eliminato in Italia il mese di prova gratuito, per abbonarsi bisogna subito scegliere uno dei tre piani disponibili.Aggiornamento 18 giugno 2019: a poco più di un mese dalla notizia originale, che Netflix in Italia stava Testando gli abbonamenti senza prova gratuita, arrivano Testimonianze di sviluppi.Pare che per alcuni (o per tutti, non è dato saperlo) sia tornato la prova gratuita prima di abbonarsi al servizio streaming. Ad alcuni ...

Caso Prati - Netflix annuncia la finta serie su Mark Caltagirone : 'È disponibile ora' : Il Caso di Pamela Prati continua ad essere uno dei più discussi e al tempo stesso commentati in televisione e sui social. In attesa dell'intervista che la Prati rilascerà sabato pomeriggio a Verissimo, dove per la prima volta farà chiarezza e confesserà tutta la verità sul tanto discusso matrimonio con Mark Caltagirone, ecco che in queste ore in moltissimi sul web hanno fatto un accorato appello a Netflix, chiedendo loro di mettere in cantiere ...

orange Is The New Black 7 - l'ultima stagione dal 26 luglio 2019 su Netflix (Video) : C'è chi si deve ancora riprendere dai finali di The Big Bang Theory e di Game of Thrones, e Netflix ci ricorda che un'altra serie che ci ha tenuto compagnia per tanto tempo sta per finire. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato oggi la data di uscita della settima ed ultima stagione di Orange is The New Black, una delle sue prime serie tv originali, lanciata prima ancora che Netflix diventasse il colosso che è oggi.Le ragazze del ...

orange is the New Black 7 su Netflix dal 26 luglio - gli indizi di Taylor Schilling sul futuro di Piper e le altre (video) : Orange is the New Black 7 ha finalmente una data d'uscita: la dramedy firmata Jenji Kohan tornerà su Netflix il 26 luglio per un'ultima stagione. La storia si soffermerà sulle sorti delle detenute di Litchfield dopo il trasferimento nelle nuove prigioni. Come abbiamo visto nel finale della sesta stagione, infatti, ognuna di esse dovrà andare incontro a un destino diverso. Piper, per esempio, è uscita di prigione con cinque mesi di anticipo, ...

orange Is the New Black : la stagione finale in arrivo quest’estate su Netflix : quest’estate la rivoluzionaria serie Orange Is the New Black giungerà al termine. Oggi, Netflix rilascia il video di annuncio e le prime immagini della settima e ultima stagione, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 26 luglio. Per sei stagioni indimenticabili Orange Is The New Black ha affrontato senza timore alcune delle tematiche umane più rilevanti e difficili del nostro tempo. Nella stagione finale, le detenute ...

orange is The New Black - l’ultima stagione dal 26 luglio su Netflix (VIDEO) : Orange is The New Black, la settima e ultima stagione verrà rilasciata il 26 luglio su Netflix. L’annuncio con un video in cui il cast canta la sigla della serie (VIDEO).Orange is The New Black si avvicina alla fine. La settima stagione, annunciata come l’ultima stagione debutterà su Netflix in tutto il mondo il 26 luglio 2019. L’annuncio è arrivato tramite un video in cui il cast della serie canta la famosissima sigla di ...

Netflix e Instagram si avvicinano : ora è possibile condividere i contenuti nelle storie : Netflix dà ora la possibilità di condividere i vostri contenuti preferiti tramite le storie di Instagram, in modo da raccomandare quelli migliori ai vostri amici: ecco come funziona. L'articolo Netflix e Instagram si avvicinano: ora è possibile condividere i contenuti nelle storie proviene da TuttoAndroid.

Le riprese di Suburra 3 slittano all’autunno? L’arrivo su Netflix potrebbe essere rimandato ancora : Già nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della "maledizione della terza stagione" che si è abbattuta su molte serie Netflix e potrebbe fare lo stesso con Suburra 3, ma oggi torniamo a parlare delle riprese della serie. Sono in molti quelli che attendono i nuovi episodi ma sembra proprio che per l'arrivo sulla piattaforma streaming dovremo attendere un bel po'. Gli episodi della seconda stagione sono arrivati sulla piattaforma il 22 febbraio ...

Streaming video - ora Disney fa più paura a Netflix e Amazon : Grandi manovre nel mondo dello Streaming video. In un complesso accordo con Comcast, Disney ha acquisito il pieno controllo operativo sulla programmazione e la gestione della piattaforma di video e film on demand Hulu. I termini del contratto prevedono che Disney possa acquisire la quota del 33% di Hulu, al momento nelle mani di Comcast tramite il servizio Nbc Universal, a partire dal 2024 e per un corrispettivo di circa 27,5 miliardi di ...

Lucifer 5 su Netflix ci sarà? Tom Ellis è positivo : “La nostra storia non è ancora finita” : La quarta stagione ha debuttato solo qualche giorno fa su Netflix, ma Tom Ellis crede fortemente che arriverà anche Lucifer 5. La serie, andata in onda per tre anni su Fox prima di essere cancellata, è stata salvata dal colosso di streaming, in seguito a una grande campagna mediatica messa in atto dai fan. A Collider, l'attore gallese ha dichiarato che il finale di stagione apre nuove porte ad altre storyline: "Senza spoilerare troppo, sento ...

Tuca e Bertie - la nuova serie animata di Netflix ancora in stile BoJack Horseman : Dal 3 maggio, in tutti i paesi in cui il servizio esiste, è disponibile su Netflix la nuova serie d’animazione Tuca & Bertie, scritta da Lisa Hanawalt, già autrice del comparto visivo di BoJack Horseman, sicuramente il prodotto animato più riuscito in assoluto realizzato fin qui dal servizio di streaming americano. Raphael Bob-Waksberg, l’inventore e autore principale di BoJack, del resto, è tra i produttori esecutivi di questa ...

Ecco i progetti a cui stanno lavorando Barack e Michelle Obama per Netflix : Tutti i progetti a cui stanno lavorando Barack e Michelle Obama per Netflix, attraverso la loro casa di produzione Higher Ground. Tempo fa l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, insieme alla moglie Michelle, hanno annunciato un accordo di produzione con Netflix, per la loro neonata casa di produzione, Higher Ground. L’obiettivo degli Obama è quello di creare contenuti per tutti i tipi di pubblico, con produzioni che ...

Recensione Bonding su Netflix - la comedy audace prova a essere coraggiosa ma si perde in un bicchier d’acqua : Due passi avanti e uno indietro, un passo avanti e uno... di lato. La nostra Recensione di Bonding su Netflix non può che evidenziare l'andamento bizzarro di questa nuova comedy, disponibile in streaming sulla piattaforma dal 24 aprile. Perché ciascuno dei sette episodi della prima stagione rivela quanto sia semplice neutralizzare ogni decisione coraggiosa con una scelta uguale e contraria. Ma andiamo con ordine. Bonding è la storia di Tiff ...