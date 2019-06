È morta Liliana Benvenuti | partigiana protagonista della Resistenza | “Esempio di coraggio”

fanpage

(Di giovedì 20 giugno 2019) Èa 96 anni la, simbolodi Firenze. Il cordoglio del sindaco Dario Nar: "Con lei perdiamo una grande fiorentina, che ha lottato per il bene collettivo, la libertà di Firenze e dei suoi cittadini. Con lei ci lascia una donna che si è distinta per il grande coraggio e che non ha mai smesso di ispirare la sua azione e il suo pensiero agli ideali di libertà e democrazia". Domani i funerali.

