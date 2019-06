Dybala rischia la panchina nella nuova Juventus di Sarri

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' ci sarà la presentazione di Mauriziocome nuovo tecnico della, e secondo le ultime indiscrezioni, il toscano potrebbe incontrare Cristiano Ronaldo nel weekend per conoscerlo e magari confrontarsi sulladella prossima stagione. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. In attesa di ufficializzare grandi acquisti, la Gazzetta dello Sport ha ipotizzato la possibile formazione di Mauriziocon gli attuali giocatori della rosa bianconera: un 4-3-3 a stampo offensivo che vedrebbe l'esclusione di nomi eccellenti dai titolari, su tutti quella di Paulo, che potrebbe avere difficoltà ad adattarsi a giocare come esterno offensivo. La possibiledi MaurizioCome scrive La Gazzetta dello Sport, ...

TUTTOJUVE_COM : Copa America, disastro Argentina: rischia di uscire ai gironi. Solo panchina per Dybala - wildbarefoot : @Vink901 Eh esatto, cioè o si mette abbastanza avanzato rispetto a Pjanic, come mezzala da inserimento, oppure risc… -