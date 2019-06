Draft NBA – Gli Hawks provano a fare trade up | offerte a Knicks e Pelicans

Draft NBA 2019 – Zion Williams parla già da Pelicans : “potrei piangere dopo la scelta. Ball e Ingram? Ecco cosa penso di loro” : Zion Williamson pronto all’avventura nei New Orleans Pelicans: la probabile prima scelta al prossimo Draft non vede l’ora di unirsi a Lonzo Ball e Brandon Ingram Nella tarda notte italiana avrà luogo il Draft NBA, il primo step per programmare la nuova stagione delle franchigie della massima lega americana di pallacanestro. Ultimati i workout, decise le strategie, le squadre sono pronte a seleZionare i talenti sui quali ...

Draft NBA 2019 – Knicks - workout dell’ultimo minuto con Darius Garland : ma la priorità resta RJ Barrett : Draf 2019: Garland si allena con i Knicks, ma per New York la priorità resta RJ Barrett E’ tutto pronto per un importantissimo evento di NBA: nella notte tra oggi e domani si disputerà infatti il Draft, ovvero il sistema di scelta degli atleti da parte dei team. Le squadre di NBA hanno la possibilità di scegliere giocatori provenienti dai college o dall’estero per inserirli nei loro team sin dalla nuova stagione. I New York ...

NBA – I Grizzlies cedono Mike Conley a Utah - per Memphis ecco tre giocatori e due prime scelte al Draft : I Grizzlies hanno ceduto il playmaker 31enne a Utah, ricevendo in cambio tre giocatori e due prime scelte al draft Si separano dopo dodici anni le strade di Mike Conley e dei Grizzlies, che cedono il proprio playmaker agli Utah Jazz. Il 31enne americano lascia dunque Memphis, unica sua squadra in NBA, con cui detiene il primato all-time di punti, assist e partite disputate. In cambio di Conley, la franchigia del Tennessee riceve tre ...

NBA mock Draft 2019 - corretto con periodi ipotetici (1-14) : 1) New Orleans: Zion Williamson. power forward, 19 anni, miglior giocatore del draft 2019. niente da aggiungere. possibile traiettoria: l’evoluzione, senza lentiggini, di Blake Griffin 2) Memphis: Ja Morant. point guard, 20 anni, miglior playmaker del draft 2019? impossibile a dirsi con certezza: lui ha giocato una stagione sana, Garland no. possibile traiettoria: body type alla fox di sacramento, attitudine alla westbrook 3) New ...

NBA – LaMelo Ball - la strada per il Draft passa dall’Australia : il fratello di Lonzo si unisce agli Illawarra Hawks : LaMelo Ball sceglie l’Australia come metà per la prossima stagione: il più giovane dei fratelli Ball si è unito agli Illawarra Hawk in vista dell’annata che lo condurrà al Draft 2020 Dopo aver giocato nel campionato lituano la scorsa stagione, LaMelo Ball è diventato a tutti gli effetti un giocatore professionista, condizione che gli impedisce di giocare in NCAA. Per questo motivo, il più giovane dei fratelli Ball ha deciso di giocare in ...

NBA mock Draft 2019 - corretto con periodi ipotetici (15-30) : 15) Detroit: Goga Bitadze. centro, prossimo ai 20 anni, dal vasto repertorio offensivo. numeri impressionanti in lega adriatica. poi, con il buducnost, 12 punti 6.4 rimbalzi e 2.3 stoppate di media in eurolega alla sua verdissima età. un po’ lento coi piedi negli spostamenti laterali e non particolarmente esplosivo a livello atletico ma i fondamentali offensivi sono lì da vedere. darebbe ai pistons linfa giovane e di qualità consentendo ...

Mercato NBA – Suns e Bulls a caccia di Lonzo Ball : sul piatto le rispettive prime scelte al Draft : Phoenix Suns e Chicago Bulls sulle tracce di Lonzo Ball: le due franchigie pronte a privarsi delle rispettive scelte al Draft (n°6 e n°7) per il playmaker dei Los Angeles Lakers In attesa che la postseson si concluda con la caldissima sfida fra Golden State Warriors e Toronto Raptors, oltre a seguire le Finals, le altre franchigie sono pronte a programmare la nuova stagione, partendo dal Mercato. Phoenix Suns e Chicago Bulls sono alla ...

NBA – Memphis Grizzlies già d’accordo con Ja Morant : sarà lui la seconda scelta del Draft : I Memphis Grizzlies hanno già le idee chiare su chi selezionare al Draft NBA con la scelta numero 2: Ja Morant è già stato informato della scelta della franchigia del Tennessee I Memphis Grizzlies sono una delle squadre alle quali la Draft Lottery ha sorriso. La franchigia del Tennessee ha beccato la scelta numero 2 al prossimo Draft, grazie alla quale potrà assicurarsi uno dei migliori talenti disponibili. Mentre le altre franchigie si ...

Draft Lottery NBA – Pelicans - David Griffin portafortuna : pesca la 1ª scelta per la 4ª volta : David Griffin è un vero e proprio portafortuna: il neo gm dei Pelicans ha ‘regalato’ la prima scelta al Draft alla franchigia della Louisiana, come gli era già capitato per altre 3 volte in carriera I New Orleans Pelicans sono stati baciati dalla fortuna nella notte della Draft Lottery NBA. Nonostante avesse solo il 6% di possibilità di possibilità di pescare la first pick al prossimo Draft, la franchigia della Louisiana ha ...

Draft Lottery NBA – Lakers fortunati - LeBron James commenta : “scelta numero 4? Beautiful!” : I Lakers pescano la pick numero 4 al Draft nonostante avessero più possibilità di ottenere la 11: LeBron mostra la sua gioia sui social Dopo tante notizie negative, i Los Angeles Lakers hanno ricevuto un sorriso dalla fortuna. La franchigia losangelina ha pescato la pick numero 4 durante la Draft Lottery (probabilità 2.8%) pur avendo più possibilità di prendere la 11 (77.6%). Un episodio fortunato che permetterà ai Lakers di selezionare ...

Draft Lottery NBA – I Pelicans pescano la 1ª scelta - Zion Williamson commenta : “mai stato a New Orleans - porterò la mia voglia di vincere” : I New Orleans Pelicans pescano la prima scelta al Draft che si tradurrà, con grande probabilità, in Zion Williamson: il prodotto di Duke pronto a portarsi dietro la sua voglia di vincere Nella notte italiana si é svolta la Draft Lottery NBA, la classica lotteria che assegna le pick del prossimo Draft. Scoperto il proprio ordine di scelta, ogni franchigia ha iniziato a pianificare le proprie strategie in vista del futuro. I New Orleans ...

