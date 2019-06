Doppia recessione per l' Italia | economica e demografica | l' Istat fotografa un paese

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Sempre più poveri, sempre più vecchi. E sempre di meno. Il Rapporto Annuale dell’descrive l’come unche corre il rischio, concreto, di una nuova decrescitae che si trova al centro di un’emorragiainarrestabile. E, di conseguenza, con un futuro incerto. E, di conseguenza, con un futuro incerto. È il ritratto di una società impaurita, con poche prospettive, che rischia - come ha accennato anche il presidente dell’Istituto di Statistica nella presentazione del Rapporto - di doversi limitare a vivacchiare guardando al presente, data la nebbia che avvolge l’avvenire. E che, di conseguenza, costituisce terreno fertile per un tipo di narrazione politica che gioca sulla paura: quella che vede i migranti - che pure, stando al rapporto, sono gli unici in grado di invertire la tendenza - come un ...

