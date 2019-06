ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il decretoindopo lo scontro tra M5s e Lega che si è consumato mercoledì pomeriggio sull’emendamento presentato dal Carroccio che trasferisce alle Regioni del Sud la titolarità dei Fondi per lo sviluppo e la coesione (Fsc). L’accordo nella maggioranza è stato trovato in nottata e, come ha annunciato in Aula alla Camera il relatore M5S, Raphael Raduzzi, la norma verrà stralciata. Allo stesso tempo però il governo vuole apportare un’altra decina di modifiche ale per questo ha chiesto una sospensione dei lavori. Dopo le proteste dell’opposizione, l’Aula ha votato una pausa di 3 ore. Per la maggioranza l’approvazione del decreto diventa ora una corsa contro il tempo, perché ilscade il 29 giugno e deve passare anche al Senato, dove il governo ha già annunciato l’intenzione di porre la fiducia. Intanto però ...

soleterramare : RT @fattoquotidiano: Dl Crescita, il testo torna in commissione: l’emendamento leghista viene stralciato. Sospesa la seduta di Montecitorio… - provgiu : RT @fattoquotidiano: Dl Crescita, il testo torna in commissione: l’emendamento leghista viene stralciato. Sospesa la seduta di Montecitorio… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Dl Crescita, il testo torna in commissione: l’emendamento leghista viene stralciato. Sospesa la seduta di Montecitorio… -