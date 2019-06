Diritti tv | DAZN amplia la sua offerta di calcio | trasmetterà in esclusiva la Super

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019), il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport,la propriadiinternazionale annunciando l’acquisizione deidella Ping An ChineseLeague, il massimo campionato cinese, per le stagioni 2019 e 2020. In testa alla classifica della CSL, dopo 13 partite, c’è il Beijing Sinobo Guoan con 36 punti, cinque in più delle due inseguitrici, il Guangzhou Evergrande e lo Shanghai SIPG.in diretta e in modalità on demand due match della 14esima giornata: venerdì alle 13:35 Jiangsu Suning – Shanghai Shenhua, mentre sabato, sempre alle 13:35, Guangzhou Evergrande – Hebei China Fortune. La ChineseLeague si va ad aggiungere all’ampiadiinternazionale su, che già include, tra gli altri, Liga, Copa del Rey, Ligue 1, Ligue 2, Carabao Cup, FA Cup, EFL ...

