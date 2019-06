Diamond League – Finale incredibile a Rabat | McLeod falcia Shubenkov che taglia il

Atletica – Diamond League - buoni risultati per El Otmani e Yeman Crippa nella tappa di Rabat : Il 27enne dell’Esercito ottiene lo standard per i Mondiali di Doha nei 5000 metri, Crippa centra il primato personale alla seconda uscita stagionale nei 1500 nella sesta tappa della IAAF Diamond League, a Rabat, ottimo risultato di Said El Otmani. Il 27enne dell’Esercito ha ottenuto sui 5000 metri lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha, centrando un eccellente 13:19.30 che migliora di ampio margine il vecchio ...

Atletica - Diamond League Rabat 2019 : Dibaba da record sui 1500 - Wale firma il mondiale stagionale - Bondarenko c’è : A Rabat (Marocco) è andata in scena la sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera, il massimo circuito internazionale itinerante è volato in Africa e non sono mancate le emozioni. LA GARA COPERTINA: 1500 METRI (femminile) – Genzebe Dibaba non delude quando si presenta in pista e vince una gara letteralmente stellare col tempo di 3:55.47: miglior prestazione mondiale stagionale, 16esimo crono della storia (suo secondo ...

Atletica - Diamond League 2019 : Yeman Crippa firma il personale sui 1500 - azzurro in forma a Rabat : Yeman Crippa si conferma in un eccellente stato di forma e si rende protagonista di un buon 1500 a Rabat (Marocco) dove si sta disputando la sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. L’azzurro, capace un paio di settimane fa di timbrare un superlativo 13:09.52 sui 5000 metri al Golden Gala (terzo italiano di sempre), si è cimentato su una distanza più breve e ha comunque ben figurato ottenendo il suo primato personale. ...

Atletica - Diamond League 2019 : Gianmarco Tamberi delude a Rabat - tre nulli a 2.22 : Brutta controprestazione di Gianmarco Tamberi a Rabat (Marocco) dove si sta disputando la sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Il marchigiano, reduce dal buon 2.28 saltato un paio di settimane fa al Golden Gala di Roma, ha commesso tre errori insoliti a 2.22, una misura relativamente bassa e che non dovrebbe creare particolari problemi a un fuoriclasse come l’azzurro. Il 27enne aveva annunciato battaglia alla vigilia ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara : appuntamento il 16 giugno a Rabat in Diamond League : Gianmarco Tamberi tornerà in pedana domenica 16 giugno in occasione della sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena a Rabat (Marocco). Il marchigiano, reduce dal 2.28 saltato al Golden Gala, andrà a caccia di un nuovo volo di lusso e proverà a superare il muro dei 2.30. Il 27enne sarà alla terza presenza al Meeting Mohammed VI, fu sesto nel 2016 con 2.25 e secondo nel 2017 con 2.27. Il Campione d’Europa ...

Atletica - Diamond League 2019 : Karsten Warholm firma il record europeo dei 400 ostacoli! Lasitskene a 2.01 - Coleman sfreccia in 9.85 : Spettacolare serata di Atletica leggera a Oslo (Norvegia) dove è andata in scena la quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito itinerante internazionale. Nella capitale sono arrivati cinque primati mondiali stagionali ma soprattutto è stato stampato il nuovo record europeo dei 400 metri ostacoli. L’idolo di casa Karsten Warholm ha mandato in visibilio il Bislett con un vertiginoso 47.33, dopo 24 anni è crollato il primato del ...

Atletica - Diamond League 2019 : Filippo Tortu corre 10.10 a Oslo - vince Coleman con un super 9.85 : Filippo Tortu ha corso in 10.10 i 100 metri a Oslo (Norvegia) dove oggi è andata in scena la quinta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. L’azzurro, reduce dal 20.36 sui 200 al Golden Gala di Roma, si è cimentato sullo sprint puro e ha concluso in quarta posizione alle spalle dello scatenato statunitense Chris Coleman (9.85, miglior prestazione mondiale stagionale), del cinese Xie Zhenye (10.01) e dell’altro americano ...

Atletica – Diamond League : Filippo Tortu chiude quarto i 100 metri di Oslo - la vittoria va a Chris Coleman : L’azzurro fa segnare il quarto tempo in 10.10, chiudendo con lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha Filippo Tortu è quarto sui 100 metri di Oslo, quinta tappa della IAAF Diamond League, con il tempo di 10.10 (vento +0.9). L’azzurro parte bene in sesta corsia ma è lo statunitense Christian Coleman a schizzare dai blocchi e impressionare con un’accelerazione particolarmente efficace. Il brianzolo delle Fiamme Gialle, 21 ...

Atletica - Diamond League Oslo 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 13 giugno andranno in scena i Bislett Games, quinta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Il massimo circuito internazionale internazionale sbarca a Oslo (Norvegia) per una serata di grande spettacolo con moltissimi big pronti a regalare emozioni in pedana: Mariya Lasitskene, Arnaud Duplantis, Sam Kendricks, Dafne Schippers saranno solo alcune delle stelle che si daranno battaglia per la vittoria. Ci sarà anche un ...

Atletica - Diamond League Oslo 2019 : Tortu sfida Coleman - Lasitskene per lo show. Duello Duplantis-Kendricks - parata di stelle : Giovedì 13 giugno andranno in scena i Bislett Games, quinta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera: il massimo circuito itinerante è pronto a sbarcare a Oslo (Norvegia) per una serata davvero imperdibile, per la prima volta nella storia del prestigioso meeting giunto alla 54^ edizione è annunciato il tutto esaurito. Riflettori puntati in particolar modo sui 100 metri maschili dove rivedremo all’opera il nostro Filippo Tortu ...

Atletica - Filippo Tortu torna in gara : 100 metri a Oslo in Diamond League. Per il riscatto dopo i 200 del Golden Gala : Filippo Tortu sarà protagonista ai Bislett Games, quinta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena giovedì 13 giugno a Oslo (Norvegia). Il velocista, reduce dal 20.36 corso sui 200 metri al Golden Gala di Roma, volerà in terra scandinava per cimentarsi sui 100 metri: il primatista italiano (9.99), capace di un 9.97 ventoso a Rieti un paio di settimane fa, cercherà di mettersi in luce dopo la serata sottotono nella ...

Atletica – Diamond League : Tortu torna in pista - l’azzurro impegnato nei 100 metri dei Bislett Games di Oslo : Il primatista italiano è atteso al via giovedì 13 giugno nei Bislett Games di Oslo, quinta tappa della IAAF Diamond League orna in gara nei 100 metri Filippo Tortu. Il primatista italiano è atteso al via giovedì 13 giugno nei Bislett Games di Oslo, quinta tappa della IAAF Diamond League. Per il ventenne brianzolo una nuova uscita sul rettilineo dello sprint dopo il magnifico esordio di Rieti in 9.97 con vento appena oltre il limite (+2.2), ...

Atletica – IAAF Diamond League - Asher-Smith trionfa nei 200 metri a Stoccolma : Atletica, il Golden Gala aspetta Dina Asher-Smith: 22.18 nella Diamond League di Stoccolma nei 200 metri Nella terza tappa della IAAF Diamond League a Stoccolma, il freddo condiziona gran parte del meeting e delle prestazioni tecniche. Elena Vallortigara è settima nell’alto con 1,78, misura figlia delle condizioni meteo, e vince Mariya Lasitskene con 1,92. Emergono, nonostante la serata più invernale che pre-estiva, i talenti ...