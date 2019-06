Di Biagio deluso | “Ai ragazzi non rimprovero nulla”

ilfogliettone

(Di giovedì 20 giugno 2019) "C'e' delusione per come e' andata la gara in tutti i 90' minuti. Loro hanno preso il vantaggio noi non siamo riusciti a recuperare nonostante le tante occasioni create, ma il calcio e' anche questo". Parla così il tecnico degli azzurrini, Luigi Di, dopo la sconfitta con la Polonia nella seconda partita del girone di Ainonnulla "Ainonnulla, magari solo maggior lucidita' in zona gol, ma ormai e' andata. Certo che per il passaggio del turno la situazione si complica", ha concluso."E' stata una serata difficile, sfortunata e molto amara per il risultato - commento il presidente della Figc Gabriele Gravina -. Adesso non dipende solo da noi, ma siamo determinati, abbiamo fiducia di poter raggiungere le semifinali".Per Sandro Tonali, "è stata una partita difficile, una volta preso gol loro si sono schiacciati tanto e per noi e' stata ...

