Depistaggio Borsellino | poliziotto | ' Scarantino aveva numero telefono pm Palma'

Nel processo sul Depistaggio Borsellino il falso “pentito” Scarantino ha rifiutato di rispondere sul ruolo dei magistrati indagati : Si è tenuta mercoledì a Caltanissetta una nuova udienza del processo “Borsellino quinquies”: ovvero il processo apertosi quest’anno contro alcuni agenti di polizia accusati di avere indotto e forzato le false confessioni di Vincenzo Scarantino, parte del depistaggio che portò

Depistaggio Borsellino : terminato controesame Scarantino : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - E' terminato, dopo più di otto ore, il controesame dell'ex pentito Vincenzo Scarantino, al processo sul Depistaggio sulla strage di via D'Amelio che si celebra davanti al Tribunale di Caltanissetta. Il processo proseguirà domani con la deposizione del colonnello

Depistaggio Borsellino - sui pm indagati il silenzio di Scarantino : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - (dell'inviata Elvira Terranova) - Per intere ore è un fiume in piena, seppure tra tanti "non ricordo", ma non si tira mai indietro. Quando, però, si tratta di rispondere alle domande sui magistrati che coordinarono l'inchiesta sulla strage di via D'Amelio si irri

Depistaggio Borsellino : terminati accertamenti su 19 bobine - 'sembrano in buono stato' : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Sono terminati, al Racis dei Carabinieri di Roma, gli accertamenti tecnici irripetibili sulle 19 bobine magnetiche contenenti le intercettazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino. L'indagine è coordinata dalla Procura di Messina guidata da Maurizio de Lucia. Sono s

Depistaggio Borsellino : scena muta Scarantino sui pm - 'Non rispondo a domande sui magistrati' : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - Il falso pentito Vincenzo Scarantino, che da questa mattina risponde alle domande dei difensori dei tre poliziotti imputati al processo sul Depistaggio sulla strage di via D'Amelio, decide di fare scena muta alle domande sui pm che coordinarono le indagini dopo l

Depistaggio Borsellino - Scarantino : “Ho collaborato perché in carcere subivo terrorismo mentale e fisico” : In carcere subiva “terrorismo psicologico“. Per questo motivo Vincenzo Scarantino si convinse a collaborare con le indagini sulla strage di via d’Amelio. Autoaccusandosi del furto della Fiat 126 poi trasformata in autobomba usata per uccidere Paolo Borsellino. Il falso pentito si è sottoposto al controesame davanti al tribunale di Caltanissetta che sta processando tre poliziotti per il Depistaggio dell’inchiesta: i ...

Depistaggio Borsellino : Difesa produce congedo militare - 'Scarantino neurolabile' : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - Vincenzo Scarantino, il falso pentito che ha ritrattato più volte le sue dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, facendo condannare degli innocenti, fu congedato dal servizio militare perché ritenuto dai medici "neurolabile". E' quanto risulta dal documento,

Depistaggio Borsellino : Scarantino - 'quelli che ho accusato hanno dovuto sopportato torture' : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - "Queste persone hanno avuto la forza di sopportare queste torture, e oggi hanno avuto giustizia...". A parlare è il falso pentito Vincenzo Scarantino, durante il controesame del processo sul Depistaggio sulla strage di via D'Amelio in corso a Caltanissetta. Scara

Depistaggio Borsellino : Caltanissetta - al via controesame falso pentito Scarantino : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - E' ricominciato davanti al Tribunale di Caltanissetta il controesame del falso pentito Vincenzo Scarantino nel processo sul presunto Depistaggio sulla strage di via D'Amelio che vede alla sbarra tre poliziotti: Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Anche o