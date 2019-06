Demanio | 30 immobili Stato in vendita in Campania

L'Agenzia del Demanio mette in vendita 1.600 immobili tra cui castelli e stazioni : L'Agenzia del Demanio, dopo un lavoro certosino di ricognizione su tutto il territorio nazionale, ha stilato un elenco di 1.600 immobili pubblici che saranno messi sul mercato per portare nelle casse dello Stato 950 milioni di euro. Il Mef inserirà in un decreto ad hoc, previsto dalla legge di Bilancio, 400 di questi immobili; gli altri 1.200 saranno inseriti in appositi bandi di vendita emanati dalL'Agenzia del Demanio. Il braccio di ferro con ...

