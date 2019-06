Debito Ue | la scuola paga ancora una volta il conto delle politiche europee

scuolainforma

(Di giovedì 20 giugno 2019) Doccia fredda sulle aspettative dei docenti dellapubblica italiana. Lo scrive Il Sole 24 Ore in un report dedicato alle scelte del governo Conte per dribblare la minaccia della procedura di infrazione aleuropeo. Nessuno sda parte dei burocrati di Bruxelles; ilva saldato, costi quel che costi. Confermate le voci che volevano una riduzione degli investimenti destinati all’istruzione per rispettare i parametri di Maastricht. Lafa parte di un lungo elenco di ministeri ai quali verranno sottratti i fondi che erano stati stanziati nell’ultima legge di bilancio. 100 milioni di euro: questo è il prezzo che dovràre lapubblica per il contenimento della spesa. La delibera adottata dal Consiglio dei ministri, alla luce – come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – degli andamenti tendenziali di finanza pubblica illustrati ...

