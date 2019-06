De Laurentiis | ' Vorrei proprio capire come Sarri si adeguerà allo stile della Juventus'

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Giovedì 20 giugno è stata una giornata importante per la, in quanto i bianconeri hanno presentato il nuovo tecnico Maurizio. Una conferenza stampa durata più di un'ora, in cui l'ex Empoli, Napoli e Chelsea è stato stuzzicato su molti argomenti, su tutti il calciomercato ed il suo passato al Napoli. Ovviamente, l'arrivo diallanon è stato apprezzato dai tanti tifosi napoletani che si erano legati al toscano nei tre anni in cui ha allenato il Napoli. Una scelta che in qualche modo non è sarebbe stata compresa neanche dal presidentesocietà campana Aurelio De, chescrive Sport Mediaset, avrebbe espresso dubbi sull'adattamentodel tecnico toscano. Inoltre il massimo dirigente del Napoli ha anche parlatodifferenza fra Carlo Ancelotti, attuale tecnicosocietà campana, e Maurizio, nuovo allenatore ...

claudioruss : De Laurentiis: “Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei capire come si adeguerà allo stile Juventus: sar… - kingdeltrigg : RT @claudioruss: De Laurentiis: “Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei capire come si adeguerà allo stile Juventus: sarà bello… - Coloo_94 : RT @claudioruss: De Laurentiis: “Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei capire come si adeguerà allo stile Juventus: sarà bello… -