Daniela Rombi | madre di Emanuela | morta nella strage di Viareggio | Quella notte è

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dieci anni dopo, il diario di quel calvario è ancora sul comodino: “7 Agosto.ha avuto un ictus. È finito tutto. È finita la vita. Il pensiero che non tornerà più a casa, che non potrò più abbracciarla, che non potrà più fare niente, ora che si era appena affacciata alla vita. Non lo sopporto, non mi fa respirare”. Il respiro, a, manca ancora oggi, ogni volta che rilegge quanto scritto poco dopo la morte della figliaMenichetti, una delle 32 vittime delladi. La 21enne era andata a dormire da un’amica, che abitava proprio sulla soglia dell’inferno scatenatosi ladel 29 giugno 2009, quando un treno merci deragliò a pochi metri dalla stazione sversando in strada 45 tonte di Gpl. Una scintilla. Poi un boato, udito anche a chilometri di ...