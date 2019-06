Da Tacito al condensatore | le soluzioni delle seconde prove della Maturità

Maturità 2019 - tracce seconda prova : Tacito e Plutarco al Classico. Scientifico : problema su condensatore. Don Milani per Scienze umane : Una traduzione di Tacito e una versione di Plutarco da commentare al Classico, problemi su condensatore e campo magnetico allo Scientifico. E poi una traccia su Don Milani al liceo Scienze umane, mentre per l’Artistico il Miur ha scelto lo sbarco sulla Luna e “l’autoritratto al selfie”. Sono questi alcune delle tracce della seconda prova della Maturità, che debutta con due materie – e non più una – a ...

Maturità 2019 - la diretta – Tracce seconda prova doppia : al classico Tacito e Plutarco. Scientifico : problema su condensatore. Don Milani al Liceo Scienze umane : Una traduzione di Tacito e una versione di Plutarco da commentare. Sono questi i due autori scelti dal Miur per gli studenti del Liceo classico per la seconda prova della Maturità, che per la prima volta prevede due materie di indirizzo anziché una. Per il classico, quindi, ci sono greco e latino: la versione di latino e il testo greco trattano della figura dell’imperatore romano Galba, che regnò soltanto per una anno e che il 15 gennaio ...

