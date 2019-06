Csm | indaga anche Milano | “Nuove intercettazioni Lotti-Palamara Dall’ad Eni documenti

Magistrati indagati - nelle carte nuovi nomi di consiglieri del Csm. E Lotti vantava legami col Quirinale : Ci sono almeno altri due consiglieri del Csm che incontravano Luca Lotti, Luca Palamara e Cosimo Ferri per discutere dei giochi di corrente che avrebbero portato alla conquista della procura di Roma. La novità – riportata da Repubblica e Corriere della Sera – emerge dalle trascrizioni integrali delle intercettazioni operate con il trojan installato sul cellulare di Palamara, consegnate alla procura di Perugia dal Gico della Guardia ...

Magistrati indagati - i quattro consiglieri autosospesi vogliono leggere gli atti : Csm chiede parere alla procura di Perugia : I consiglieri del Csm che hanno incontrato Luca Lotti possono leggere gli atti dell’inchiesta che documentano i loro stessi incontri? Se lo chiede il comitato di presidenza di Palazzo dei Marescialli, al quale ieri i quattro autosospesi hanno chiesto di prendere visione dei documenti dell’indagine. Per sciogliere il nodo il vicepresidente David Ermini ha inoltrato la richiesta alla stessa procura di Perugia. Saranno i pm che ...

Csm - il segretario Pd Zingaretti : “Lotti e Ferri si devono dimettere? Per ora non ci sono indagati” : Alla presentazione del rapporto annuale dell’Anticorruzione alla Camera dei deputati, tante le personalità politiche e non presenti e tra queste sia il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, che preferisce non parlare con i giornalisti, sia il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. Anche se il neoparlamentare europeo Roberti, ex Procuratore nazionale antimafia abbia esortato i vertici a ‘condannare i comportamenti ...

Magistrati indagati - verso il plenum del Csm. Ermini al Quirinale. Autosospesi due consiglieri che incontrarono Lotti e Ferri : L’inchiesta sul pm Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina, indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e favoreggiamento, porta all’autosospensione di due membri del Consiglio superiore di magistratura. Lunedì sera, a poche ore dal plenum che si riunirà in giornata, i consiglieri Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro “in attesa che sia fatta ...

Palamara - perquisizioni in casa del pm di Roma. Altri due indagati per favoreggiamento : anche un consigliere Csm : Perquisita dalla guardia di Finanza casa del pubblico ministero Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia. Intanto stanno notificando gli avvisi a comparire a Stefano Rocco Fava, pm della...

