Cravatta | a ogni paese la sua cravatta | ecco i modelli più acquistati nel mondo

gqitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Se il tempo, la matematica e l'amore sono linguaggi universali validi in tutto il, ciò di certo non vale per quanto riguarda laal collo dei gentiluomini. «che vai,che trovi», verrebbe infatti da commentare, ed il perché è presto detto: se la passione internazionale per l'abbigliamento made in Italy è fuori dadiscussione, con il fatturato complessivo che secondo il Centro Studi di Confindustria Moda avrebbe toccato lo scorso anno i 50 miliardi di euro, è altrettanto vero che per quanto riguarda quell'elegante lembo di stoffa che fa capolino tra giacca e camicia le tendenze sono quantomai eterogenee. Anche quando si tratta di cravatte al cento per cento italiane. A sottolinearlo sono i dati e l'esperienza di Bigi Cravatte Milano, storico marchio del settore, reduce da un 2018 coronato da ben 44 ...

Ila_Giaco : RT @LudovicaFerlito: Fratello. 28 anni. Due lauree in Bocconi. Consulente per una delle Big Four. Ogni mattina si veste con una playlist… - NVirgole : RT @parcesepulto: In ogni modo, se questo è il cambiamento, mi tengo Aldo Moro in giacca e cravatta sulla spiaggia di Terracina. - lrrilevante : RT @parcesepulto: In ogni modo, se questo è il cambiamento, mi tengo Aldo Moro in giacca e cravatta sulla spiaggia di Terracina. -