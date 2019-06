Così Giampaolo si è preso la panchina del Milan

agi

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ilha scelto il sostituto di Gennaro Gattuso. Sullarossonera si siederà Marco, 51 anni, reduce dall'esperienza a Genova, sponda blucerchiata. Il tecnico abruzzese ha firmato un contratto biennale con opzione sul terzo e guadagnerà 2 milioni all'anno. È il coronamento di una lunga gavetta trascorsa sui campi di tutta la penisola, un pellegrinaggio premiato ora con una delle panchine più prestigiose., centrocampista di quantità e qualità, smise di giocare molto presto, a 30 anni, per un brutto infortunio alla caviglia. Fu il suo ex tecnico Ivo Iaconi a consigliargli di iniziare la carriera in. Prima tante esperienze da vice-allenatore a Pescara, Giulianova e Ascoli, finché nel 2006 sbarca a Cagliari, la sua prima piazza importante. Il rapporto col presidente Massimo Cellino, però, non decolla nonostante la stima ...

