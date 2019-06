Coppa d’Africa 2019 | le favorite Egitto e Senegal in prima fila per lo scettro nel

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ci siamo. La 32esima edizione dellad’Africa di calcio sta per cominciare. In, dal 21 giugno al 19 luglio, i fari saranno puntati sul Continente nero. Per la quarta volta, sarà la terra dei Faraoni ad ospitare la rassegna, in sostituzione del Camerun, originariamente sede del torneo. Visti i continui ritardi nella costruzione degli impianti e le tensioni sociali attualmente esistenti nel Paese africano, la CAF (Confederazione di calcio africana) ha assegnato all’l’organizzazione dell’evento, mentre in terra camerunese vi sarà la prossima edizione. Un torneo che ha in sé delle novità: le tre esordienti Mauritania, Madagascar e Burundi e il periodo in cui si disputa, visto che mai era successo che lad’Africa si tenesse in estate. Di seguito la composizione dei gironi: Gruppo A:, RD Congo, Uganda, Zimbabwe. Gruppo B: Nigeria, ...

