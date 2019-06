Coppa America | Duvan Zapata regala la vittoria alla Colombia | Argentina fermata dal

Coppa America 2019 - orari e programma delle partite di oggi (giovedì 20 giugno). Come vederle in tv e streaming : Nella notte italiana si è giocata Argentina-Paraguay, match valido per la Coppa America 2019 di calcio. Le due squadre sono scese in campo conoscendo il risultato dell’incontro tra Colombia e Qatar, la sfida si preannuncia rovente perché entrambe le formazioni sono reduci da una pessima prima giornata: l’Albiceleste è stata sconfitta dai Cafeteros con un netto 2-0, il Paraguay ha clamorosamente pareggiato contro la compagine ...

VIDEO Bolivia-Perù 1-3 - Coppa America 2019 : Highlights - gol e sintesi. La Verde eliminata : Il Perù batte per 1-3 la Bolivia nel secondo incontro del girone A di Coppa America 2019 ed elimina la Verde dalla competizione sudAmericana. Troppo differente il livello tra le due compagini, al netto del gol di Martins su rigore che porta in vantaggio la Bolivia dopo poco meno di mezz’ora. La risposta arriva con le realizzazioni di Guerrero, Farfan e Flores, la prima in chiusura di primo tempo, le altre due nella ripresa, che servono a ...

Argentina-Paraguay - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si giocherà nella notte a Belo Horizonte l’incontro tra Argentina e Paraguay, valido per la Coppa America 2019 di calcio. La Seleccion ha esordito subendo un clamoroso KO contro la Colombia per 0-2, ed è dunque praticamente condannata a un risultato positivo se non vuol vedere subito conclusa la propria esperienza, mentre il Paraguay viene da un pari contro il Qatar, capace di rimontare uno svantaggio di due reti. In buona sostanza, è la ...

Coppa America 2019 : pari del Brasile con il Venezuela - il Perù batte ed elimina la Bolivia : Arriva il primo rallentamento per il Brasile nella Coppa America 2019 organizzata in casa. La Seleçao è costretta al pari a reti bianche dal Venezuela, mentre il Perù supera in maniera convincente la Bolivia, eliminandola dal torneo con un turno di anticipo. Brasile-Venezuela 0-0 All’Arena Fonte Nova, dopo la prestazione già non bellissima contro la Bolivia al netto del 3-0, il Brasile diventa ancora più opaco, non riuscendo a segnare ...

Colombia-Qatar - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Questa sera alle ore 23.30 si giocherà Colombia-Qatar, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa America 2019 di calcio. All’Estádio do Morumbi di San Paolo, Los Cafeteros, che si trovano al comando del Gruppo B, andranno a caccia della qualificazione diretta per gli ottavi di finale con una gara d’anticipo. Nel match d’esordio la Colombia è riuscita a battere 2-0 l’Argentina, grazie ai gol di Roger Martinez e Duvan ...

Coppa America 2019 - orari e programma delle partite di mercoledì 19 giugno : come vederle in tv e streaming : Prosegue senza sosta la Coppa America 2019, che ormai è entrata nel vivo con un susseguirsi di match che hanno fatto decollare la prima fase del torneo. Il calendario odierno tornerà a far vedere in scena le formazioni del Gruppo B: con i match Colombia-Qatar e Paraguay-Argentina. I “Cafeteros” cercheranno la seconda vittoria nel girone provando a riservare agli arabici lo stesso trattamento inflitto all’Argentina, mentre i ...

Coppa America 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Cile scatenata col Giappone - Argentina ko : Dal 14 giugno al 7 luglio al Coppa America terrà col fiato sospeso l’intero SudAmerica di fronte alle evoluzioni del meglio del calcio sudAmericano e non solo, visto che sono presenti anche Qatar e Giappone nell’ottica di una visione internazionale presente da più di 25 anni. Detiene il titolo il Cile, che ha vinto le edizioni del 2015 e del 2016 (del Centenario). Si gioca in Brasile, che mette a disposizione cinque stadi, dal ...

VIDEO Cile-Giappone 4-0 - highlights - gol e sintesi Coppa America : micidiale doppietta di Vargas - segna Sanchez : Il Cile ha sconfitto il Giappone con un roboante 4-0 al proprio esordio nella Coppa America 2019, La Roja si è imposta autorevolmente contro la compagine asiatica e si è portata in testa al gruppo C affiancando l’Uruguay. Ad aprire le marcature è stato Pulgar con un colpo di testa su calcio d’angolo al 41′, Vargas ha trovato il raddoppio a inizio ripresa con un gran destro e ha poi siglato la doppietta in chiusura ma nel mezzo ...

Coppa America 2019 - Cile-Giappone 4-0 : doppietta di Vargas - Sanchez ritorna al gol. Infortunio per Vidal : Esordio perfetto per il Cile nella Coppa America 2019, i Campioni in carica hanno sconfitto il Giappone con un rotondo 4-0 e si sono portati in testa al gruppo C insieme all’Uruguay che ieri aveva travolto l’Ecuador con lo stesso risultato. Tutto davvero molto facile per La Roja che ha surclassato la compagine asiatica invitata alla rassegna continentale sudAmericana: molti davano i detentori del trofeo in calo e invece hanno offerto ...

Bolivia-Perù - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Sfida decisiva per entrambe le formazioni quella in programma questa notte per la Coppa America 2019. Nel girone A Bolivia e Perù si giocano le seconda posizione alle spalle del Brasile per accedere al secondo turno in un vero e proprio scontro diretto. La formazione guidata da Eduardo Villegas ha subito una pesante sconfitta all’esordio contro la squadra di casa e non può permettersi un secondo passo falso. Lo stesso discorso vale però anche ...

Brasile-Venezuela - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Il programma della Coppa America 2019 prosegue questa notte con l’importantissima sfida tra Brasile e Venezuela, valevole per la seconda giornata del Gruppo A della manifestazione. I padroni di casa verdeoro vanno a caccia del secondo successo consecutivo dopo l’esordio vincente contro la Bolivia per ottenere la qualificazione ai quarti di finale con un turno d’anticipo, mentre gli ospiti hanno pareggiato con il Perù nella ...