Copa America – Si mette malissimo per l’Argentina | il Paraguay frena la Seleccion

VIDEO – James Rodriguez protagonista in Copa America : Anche stanotte James Rodriguez ha dato prova delle sue doti in Copa America. Il fantasista colombiano ha sbloccato la partita con un assist perfetto, al minuto 86, per il colpo di testa di Duvan Zapata che ha dato la vittoria ai suoi contro il Qatar. Ieri De Laurentiis ha dichiarato che il Napoli non molla l’affare e che Mendes sta chiudendo con il Real L'articolo VIDEO – James Rodriguez protagonista in Copa America ...

Uruguay-Giappone - Copa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Domani alle 01.00 italiane l’Uruguay di Oscar Washington Tabarez torna in scena. Sul rettangolo verde dell’Arena do Grêmio di Porto Alegre, la Celeste cerca conferme contro il Giappone, reduce dal roboante successo contro l’Ecuador, primo match del gruppo C della Copa America 2019. Osservati speciali non potranno che essere Edinson Cavani, che nel match contro gli ecuadoriani si è sbloccato in questa competizioni, e Luis ...

Pronostico Uruguay Vs Giappone - Copa America 21-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Uruguay – Giappone, Copa America, Girone C, 2^ Giornata, Venerdì 21 Giugno 2019 ore 01.00Uruguay / Giappone / Copa America / Analisi – Dopo il convincente esordio con l’Ecuador, l’Uruguay di Tabarez ha voglia di chiudere subito il discorso qualificazione; a Porto Alegre, la Celeste affronterà il Giappone, debuttante assoluto nella Copa America ma che ha esordito con un brutto 4-0 contro il Cile ...

Copa America - dove vedere Brasile-Venezuela in Tv e in streaming : L’avventura in Coppa America del Brasile, che si conferma una delle favorite per la conquista del trofeo, è iniziata nel migliore dei modi, ma ora la Nazionale verdeoro cerca conferme nella prossima sfida, in programma nella notte, dove affronterà il Venezuela, reduce dal pareggio per 0-0 nella gara di esordio contro il Perù. Per la […] L'articolo Copa America, dove vedere Brasile-Venezuela in Tv e in streaming è stato realizzato da ...

Copa America : ecco quello che c’è da sapere e dove vederla : La Copa America è appena iniziata, e ha già regalato svariate conferme, oltre alla sorprendente disfatta dell’argentina. Come sempre accade, si parla di una competizione che magari non avrà il fascino del mondiale, ma che sa come allietare i veri appassionati. Il calcio sudAmericano, difatti, è lontano anni luce dalle tattiche europee, e spesso e volentieri regala divertimento, spettacolo e ovviamente gol a profusione. Per questo motivo, oggi ...

Brasile-Venezuela - Copa America stanotte 19 giugno : partita su Dazn - verdeoro favoriti : Seconda giornata di Copa America e per i padroni di casa del Brasile c’è subito la ghiotta occasione di mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale, questa sera a Salvador in caso di vittoria contro il Venezuela. Infatti, dopo il 3-0 alla Bolivia nel match inaugurale al Morumbi di San Paolo, la Seleçao comanda il non trascendentale Girone A con 3 punti davanti a Perù e Venezuela a quota 1 in virtù del loro pareggio senza reti ...

Pronostico Argentina-Paraguay - Copa America Gruppo B - 20-6-2019 : Pronostico e consiglio scommesse di Argentina-Paraguay, Gruppo B della Copa America, Lunedì 17 giugno 2019Pronostico//Copa America// – Si affrontano le due formazioni che forse dall’esordio sono rimaste più deluse. L’Argentina sicuramente, visto l’inaspettato ko patito contro la Colombia per 2-0, ma anche il Paraguay non sarà contentissimo di aver colto soltanto un 2-2 con il Qatar. Contando il doppio vantaggio, si intende.Andiamo quindi a ...

DAZN - Copa America 2a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : I grandi campioni sudAmericani tornano protagonisti su DAZN per la Copa America 2019 [clicca qui per un mese gratuito]. La piattaforma di streaming trasmetterà infatti tutte le 26 partite della massima competizione sudAmericana in Diretta e in Esclusiva, offrendo inoltre la possibilità di vederle successivamente in ogni momento della Giornata grazie alla...

Pronostico Brasile Vs Venezuela - Copa America 19-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Brasile – Venezuela, Copa America, Girone A, 2^ Giornata, Mercoledì 19 Giugno 2019 ore 02.30Brasile / Venezuela / Copa America / Analisi – Dopo il convincente esordio contro la Bolivia, il Brasile tenta l’allungo decisivo nel gruppo A, affrontando all’Arena Fonte Nova il Venezuela, che è uscito imbattuto dalla sfida d’esordio con il Perù. Una possibile vittoria dei verdeoro, garantirebbe ...

Copa America - Maradona ridicolizza l’Argentina : “oggi perderebbero anche contro Tonga” : Il Pibe de Oro ha mortificato la Seleccion, battuta nella gara di esordio in Copa America dalla Colombia Diego Armando Maradona è tornato all’attacco dell’Argentina, sconfitta all’esordio in Copa America dalla Colombia. Un ko davvero pesante per la Seleccion, costretta adesso a vincere entrambe le partite in programma per non essere clamorosamente eliminata dall’edizione che si disputa in Brasile. Dopo la sconfitta ...

Calcio - Copa America 2019 : Uruguay-Ecuador 4-0. Dominio della Celeste all’esordio : Al Mineirão di Belo Horizonte è iniziata bene l’avventura dell’Uruguay nell’edizione 2019 della Copa America 2019 di Calcio. La Celeste infatti ha risposto presente ed ha sconfitto con un perentorio 4-0 l’Ecuador nel primo incontro del gruppo C. Un match senza storie per gli uruguayani passati in vantaggio nelle prime fasi del confronto grazie a Nicolas Lodeiro al 6′. Il centrocampista, ricevuta palla da Luis ...

Pronostico Colombia-Qatar - Copa America Gruppo B - 19-6-2019 : Pronostico Colombia–Qatar, Copa America, mercoledì 19 giugno 2019Pronostico//Copa America//Colombia//Qatar – Potrebbe già mettersi in tasca il passaggio ai quarti come prima del girone la Colombia, dopo aver battuto nella gara d’esordio una delundente Argentina (che invece se la vedrà con il Paraguay). Ovviamente i cafeteros partono con il Pronostico benevolo nei loro confronti, ma guai a sottovalutare un Qatar comunque in costante ...

Uruguay-Ecuador : formazioni - pronostico e quote Copa America 2019 : Uruguay-Ecuador: formazioni, pronostico e quote Copa America 2019 Lunedì 17 Giugno 2019 alle ore 00:00 italiane si giocherà il match di esordio del gruppo C di Copa America tra Uruguay ed Ecuador. Uruguay-Ecuador: celeste a trazione anteriore per vincere nuovamente la Copa Attacco pesante per l’Uruguay, con nomi altisonanti come quelli di Luis Suarez ed Edinson Cavani a trainare la nazionale allenata da Tabarez per provare a ...

E’ sempre la solita Argentina. La Copa America è già in salita : È sempre la solita Argentina. La Copa America è già in salita Ormai siamo abituati a vedere l’Argentina non riuscire a mantenere le promesse. Soprattutto in questi anni, dove tra finali perse a sorpresa e fallimenti vari, la nazionale albiceleste è sempre balzata in prima pagina. L’esordio nella Copa America vedeva la selezione del CT Scaloni opporsi ad una diretta concorrente per la vittoria finale della manifestazione, quella ...