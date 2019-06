“Contro le destre | l’alternativa | giustizia ambientale e sociale” |  coordina Paolo Cento

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) La sinistra democratica si incontra al Caffè Letterario di Roma.leè il titolo dell’incontro, coordinato da, dove i vari esponenti della sinistra proporranno nuove idee alternative sul mondo del lavoro e dell’ambiente. L’appuntamento è per stasera alle ore 18 presso il Caffè Letterario (via Ostiense, 95 – Roma). L’incontro sarà l’occasione per riunire molti esponenti di una sinistra democratica che, in un momento di incertezza, vogliono ribadire l’esigenza di una politica del fare.lesarà un’opportunità per affrontare delle tematiche importanti come lavoro ed ambiente, con proposte innovative. L’evento vedrà la presenza di diversi relatori. Saranno presenti Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Misto del Senato della Repubblica), Rossella Muroni ...

SonDandelion : RT @PetrisDe: CONTRO LE DESTRE, L’ALTERNATIVA: GIUSTIZIA AMBIENTALE E GIUSTIZIA SOCIALE. Vi aspetto oggi, giovedì #20giugno, alle ore 18,… - PetrisDe : CONTRO LE DESTRE, L’ALTERNATIVA: GIUSTIZIA AMBIENTALE E GIUSTIZIA SOCIALE. Vi aspetto oggi, giovedì #20giugno, all… - rev24_ : RT @GenCar5: E dunque che quello contro #Lula, il più importante prigioniero politico al mondo, fosse un complotto per infangarlo ed estrom… -