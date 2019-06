Conte in Europa | «I conti pubblici italiani vanno meglio del previsto» Il testo

Conti pubblici - inviata la lettera di Conte all'Europa : "Rispettiamo vincoli e non chiediamo deroghe" : Il premier auspica una "nuova 'fase costituente' con al centro il "benessere economico e sociale dei cittadini europei".E poi attacca le agevolazioni fiscali in molti Stati.

Il premier Conte promette : "Nel Cdm porteremo un testo interessante per rispondere alle richieste dell'Europa" : Il premier ha assicurato che nel governo sono tutti unanimi nel voler evitare la procedura di infrazione

Mario Monti durissimo con Giuseppe Conte : "Italia isolata in Europa per un anno cacofonico del governo" : Mario Monti è stato durissimo in Senato con Giuseppe Conte: "L'Italia è isolata in Europa in modo preoccupante a causa sia di una scelta sovrana del popolo italiano sia di un anno cacofonico del governo", ha tuonato in aula al Senato l'ex premier rispondendo al presidente del Consiglio del Governo g

Giuseppe Conte all’Ue : “Il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa” : Giuseppe Conte, tenta di placare l'agitazione mediatica riguardo alla risposta che l'Italia deve ancora inviare a Bruxelles. "Che arrivi un giorno prima o un giorno dopo non cambia molto. In realtà si tratta di un messaggio politico alla nuova legislatura europea, che posso anticipare: il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa", afferma il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Conte rivede la lettera per l’Europa : sui numeri sarà dialogante - sui principi no : Duro sulla questione politica e morbido sui numeri. Giuseppe Conte torna al doppio registro, come lo scorso autunno, alla vigilia della settimana chiave del negoziato con l’Ue. La lettera che il premier invierà prima del Consiglio europeo del 20 giugno, avrà toni fermi nella richiesta di rivedere le regole Ue (inclusa quella sul tetto del 3%, che i...

Conte : no a primato finanza in Europa : La lettera all'Ue Conterrà "un messaggio politico, la cui sostanza posso già anticiparla: il primato della finanza non offre all'Europa chance di crescita nel segno dello sviluppo sociale e dell'equità". Lo dice il premier Conte, a Parigi, per il Salone dell'aeronautica. "Dobbiamo rivendicare un apporto critico da parte dell'Italia", aggiunge il premier, assicurando che "c'è un clima di fiducia. Dobbiamo lavorare nell'interesse degli italiani, ...

Conte-Salvini - è scontro sul ministro per l’Europa : Due preoccupazioni, più di ogni altro pensiero, aumentano di peso nei ragionamenti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre si avvicina la settimana decisiva per le trattative con l’Unione europea per evitare l’apertura di una procedura di infrazione. Il premier, discutendo con i suoi più stretti collaboratori a palazzo Chigi, si è dett...

Giuseppe Conte - la "revoca di firma". Umiliato in Europa - ufficiale : comandano Salvini e Di Maio : Giuseppe Conte è un burattino nelle mani dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, se ne sono accorti anche i capi delle istituzioni dell'Ue che - come riporta Il Giornale - gli hanno addirittura revocato il potere di firma. "In Europa tratto io" diceva qualche giorno fa il presidente del

Giuseppe Conte : "Pieno mandato in Europa o mi dimetto". Attenzione alla smorfia di Matteo Salvini : Nella conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei Ministri in cui sono stati varati decreto sicurezza-bis e la pace fiscale, due provvedimenti fortemente voluti dalla Lega di Matteo Salvini, si è tornati a parlare, ovviamente, anche dell'imminente trattativa dell'Italia con l'Europa per evitar

Il vertice Conte-Weber sigilla l’irrilevanza italiana in Europa : Bruxelles. “Vi ringrazio, ma non rilascio dichiarazioni pubbliche. Con Conte ho avuto una discussione privata”. Le poche parole dette da Manfred Weber lasciando Palazzo Chigi, dopo un’ora di incontro con Giuseppe Conte, mostrano quanto debba essere stato politicamente surreale l’incontro avvenuto lu

Giuseppe Conte - diktat a Matteo Salvini : "Con l'Europa tratto io - altrimenti si vota" : Giuseppe Conte torna a chiedere un pieno mandato nelle trattative con l'Europa dopo averlo fatto nella conferenza stampa dello scorso 3 giugno. Una richiesta che non era piaciuta ai due alleati di governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ad oggi le cose non sono cambiate e per il premier la priorità

Conte rassicura l’Europa - ma Salvini e Di Maio attaccano Bruxelles : Roma, 5 giu. (askanews) - "L'Italia rispetterà i dettami del Patto di Stabilità e Crescita", scrivono Giuseppe Conte e Giovanni Tria; nessuna manovra correttiva e nessun aumento delle tasse, dicono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E' la sintesi di come il governo italiano ha accolto l'avvio, da parte della Commissione europea, dell'iter per la procedura di infrazione. Da un lato ci sono il premier e il ministro dell'Economia che assicurano la ...

Conte e Salvini divisi dall'Europa : sfida sui conti - lo stallo preoccupa il Colle : Tra la botta elettorale di Di Maio e la sbornia di Salvini, Giuseppe Conte prova ad alzare la testa. Racconta al Paese che il governo è imballato, che una crisi di governo,...