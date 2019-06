Conte al Consiglio europeo | Regole uguali per tutti Competere sì | ma ad armi

Governo - Conte prepara la risposta a Bruxelles : “In Consiglio dei ministri già una bozza di assestamento di bilancio” : La promessa di Giuseppe Conte è che sarà un Consiglio dei ministri “interessante”. All’ordine del giorno della riunione di Governo attesa a partire dalle 20 non figura, ma il premier parlando in Senato ha annunciato come concretamente l’Italia stia preparando la risposta all’Europa per evitare la procedura d’infrazione per debito eccessivo. In pratica, insieme al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ...

Conte : "Oggi il Consiglio dei Ministri<br> per l'assestamento del bilancio" : L'esecutivo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a voler evitare l'apertura della procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia, anche se nei giorni scorsi i due vicepremier sembravano tutt'altro che pronti a tutto pur di scongiurarlo.A precisarlo è stato oggi lo stesso premier dopo la colazione al Quirinale in vista della risposta che il governo dovrà dare all'Unione Europea:Questa sera sarà un Consiglio dei ministri ...

Manovra - Conte : “Sono presidente del consiglio dei ministri - non ho bisogno di delega per trattare con Ue” : “Io sono il presidente del consiglio dei ministri, che delega dovrei avere? Penso che la delega sia sempre, perché in caso contrario sarebbe sfiducia nei miei confronti e mi sembra che nessuno l’abbia posta”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo a chi gli chiede se, ieri sera, abbia ricevuto una delega a trattare con l’Ue sulla Manovra. ...

Decreto Sicurezza bis - via libera nel primo consiglio dei ministri dopo le Europee. Conferenza stampa Conte-Salvini : Il primo consiglio dei ministri dopo le Europee si è riunito per approvare il Decreto Sicurezza bis. Il provvedimento, contestato durante la campagna elettorale per Bruxelles da Luigi Di Maio e da parte del Movimento 5 stelle, porta la firma del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non a caso alla Conferenza stampa con i giornalisti si sono presentati solo il premier Giuseppe Conte e il vice del Carroccio. Presente anche il ...

Governo - Conte : “In consiglio dei ministri clima sereno e costruttivo. Dal Quirinale nessuna censura” : Il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi, ha negato che durante il consiglio dei ministri di lunedì scorso ci siano stati scontri e risse, nella maggioranza, sui decreti famiglia e sicurezza bis. “Alcuni giornali hanno scritto di risse sfiorate, io purtroppo ancora una volta vi devo deludere. C’è stato un clima molto sereno e costruttivo. A un certo punto abbiamo sospeso i lavori per confrontarci con ...

Salvini-Conte - lite in consiglio dei Ministri : «Sul tuo decreto perplessità del Quirinale». «Ah sì? E quali sono?» : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia

Matteo Renzi : “Conte è indegno - svilisce ruolo del presidente del Consiglio” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca il presidente del Consiglio durante un evento elettorale a Milano: "Conte che non sceglie fra garantismo e giustizialismo non solo non è degno di essere presidente del Consiglio: non è degno di essere professore di diritto. Conte sta svilendo il ruolo del presidente del Consiglio".Continua a leggere

Luigi Di Maio e il consiglio dei ministri-farsa : assenti Salvini e Conte - c'è solo il grillino : Dopo giorni di tensioni e frecciate tra Lega e Movimento 5 stelle il consiglio dei ministri di oggi 20 maggio è stato di fatto una farsa visto che la prima parte (riprenderà stasera alle 20,30) si è svolta senza il premier Giuseppe Conte e senza il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Insomma, una

Il Consiglio dei ministri più difficile del governo Conte : Mentre il magistrato ordina lo sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch, dunque la loro accoglienza, e “Salvini lo scopre in diretta tv” – come titola a pag. 2 il Corriere della Sera – tanto che va in onda, diretto e frontale, lo “scontro Salvini-pm”, c'è adesso un grosso problema: che riguarda proprio il decreto sicurezza bis. Perché “non è correggibile, non può essere riscritto in modo da risultare conforme alla Costituzione: quel che il ...

Giro d’Italia – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presente alla 5ª tappa [GALLERY] : Il Premier Giuseppe Conte questa mattina si è recato alla partenza della quinta frazione della Corsa Rosa, la Frascati-Terracina, per salutare il Giro e dare il via alla tappa Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Giuseppe Conte questa mattina si è recato alla partenza della quinta frazione della Corsa Rosa, la Frascati-Terracina. Dopo aver salutato la Corsa Rosa al foglio firma, ha poi dato il via alla tappa ...

Consiglio dei Ministri : revocato l'incarico a Siri<br>Prevale la linea di Conte e del M5S : Aggiornamento ore 12:50 - Si è concluso il Consiglio dei Ministri di oggi, che circa due ore fa si è aperto direttamente dalle "varie ed eventuali" ossia con il caso Siri. Il Premier ha chiesto di affrontarlo subito e ha esposto i motivi per cui ha chiesto la revoca dell'incarico di sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante la discussione la ministra leghista della Pubblica amministrazione ...

Caso Siri - Conte : dal Consiglio dei ministri piena fiducia sul mio operato : "E' passaggio di alta valenza politica" "Ho la piena fiducia di tutti? Questo è un passaggio di alta valenza politica e sia chiaro che ci deve essere la piena condivisione del metodo e anche della ...

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca «In Consiglio scontro civile» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». Il Movimento alza ancora lo scontro. La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»