Condannato per violenze sulla moglie | giudice gli affida il figlio

Mauro Moretti Condannato in appello a 7 anni per la strage di Viareggio : La corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti ex ad di Fs e di Rete ferroviaria italiana al processo per la strage di Viareggio. La procura generale aveva chiesto 15 anni e 6 mesi: anche in primo grado Moretti venne condannato a 7 anni. Moretti, che non era in aula, era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, incendio.L′11 febbraio Moretti comunicò in udienza di voler rinunciare alla ...

Gli affidano il figlio! Ma è stato Condannato per aver massacrato di botte la moglie : A denunciare il caso, attraverso le pagine del Corriere del Veneto, è stato il Centro Veneto Progetti Donna onlus. È stato condannato per aver "minacciato e massacrato di botte la moglie davanti ai figli", ma il Tribunale civile ha deciso comunque di affidare a lui e non alla madre, vittima di violenza, il figlio minore. Per i giudici, l'uomo, un imprenditore padovano, rappresenterebbe comunque il genitore più 'idoneo'. La protesta: "Grave ...

Udine - operaio Condannato a 3 anni e 8 mesi per avere maltrattato la moglie : Il Tribunale di Udine ha condannato a 3 anni e 8 mesi con rito abbreviato un cittadino marocchino di 59 anni, per maltrattamenti alla moglie. L'uomo, un operaio regolarmente residente in Italia, più precisamente nel Friuli collinare è stato processato per avere segregato e torturato la coniuge per più di 20 anni. La condanna è stata emessa dopo una lunga serie di indagini partite nel 2018, a seguito di una denuncia effettuata dalla moglie del ...

Un uomo neozelandese è stato Condannato a 21 mesi di carcere per avere condiviso la diretta della strage di Christchurch : Philip Arps, cittadino neozelandese, è stato condannato a 21 mesi di carcere per avere condiviso la diretta video dell’attentato compiuto il 15 marzo scorso in una moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda (nell’attacco furono attaccate due moschee, ma nel video

PAPÀ KILLER Condannato A MORTE/ Ma la moglie lo perdona e dà luce al buio dell'anima : Nel 2014 Timothy Jones uccise i suoi 5 figli. È stato CONDANNATO a MORTE ma la moglie ha chiesto di non eseguire la sentenza

Condannato a morte per aver ucciso i 5 figli. L'ex moglie : "I bimbi lo amavano. Risparmiatelo" : Un americano è stato Condannato a morte per aver ucciso i suoi cinque bambini piccoli, anche se la sua ex moglie ha chiesto ai giurati di risparmiargli la vita perché i bambini lo amavano. Gli avvocati di Timothy Jones, 37 anni, avevano affermato che fosse schizofrenico e quindi non era in grado di sostenere il processo. Gli assassini risalgono al 2014, i figli avevano un’età compresa tra uno e otto ...

Verona - l’organizzatore del Family Day Condannato per diffamazione di Arcigay : condannato per aver diffamato Arcigay. È la sentenza emessa dal tribunale di Verona per Massimo Gandolfini, portavoce del Comitato ‘Difendiamo i nostri figli‘ e organizzatore del Family Day. I giudici lo hanno condannato a quattro mesi di reclusione, convertiti in una sanzione pecuniaria di 30mila euro, e a una multa di 10mila euro per danni. La condanna è legata alle dichiarazioni di Gandolfini a un incontro pubblico del ...

Massimo Gandolfini - organizzatore del Family Day - è stato Condannato per aver diffamato l’Arcigay : Il Tribunale di Verona ha condannato Massimo Gandolfini, portavoce del Comitato “Difendiamo i nostri figli” e organizzatore del Family Day, per aver diffamato l’Arcigay. Gandolfini è stato condannato a quattro mesi di reclusione, convertiti in una sanzione pecuniaria di 30mila euro,

Il presidente del Family Day è stato Condannato per aver diffamato l'Arcigay : Il tribunale di Verona ha condannato Massimo Gandolfini per aver diffamato l'Arcigay. Il giudice ha inflitto al portavoce del 'Comitato Difendiamo i nostri figli' e leader del 'Family Day' una condanna a quattro mesi di reclusione, convertiti in una sanzione pecuniaria di 30mila euro, oltre a una provvisionale di 7.000 euro per l'associazione e 3.000 euro per l'allora presidente, Flavio Romani, più il pagamento delle spese processuali e al ...

Graziano Mesina scarcerato per ritardi nel deposito della sentenza. Era stato Condannato in appello a 30 anni : scarcerato per decorrenza dei termini. Così è tornato in libertà Graziano Mesina, uno dei più importanti esponenti del banditismo sardo in carcere a Nuoro per traffico internazionale di droga. La scadenza è dovuta al fatto che le motivazioni della sentenza d’appello non sono state ancora depositate, facendo così decadere la misura cautelare. Mesina, conosciuto anche con il soprannome di Grazianeddu, era finito in carcere sei anni fa perché ...

Il tribunale di Torino ha Condannato a un anno e 8 mesi di carcere un uomo per aver fatto propaganda per l’ISIS : Il tribunale di Torino ha condannato a un anno e otto mesi di carcere Ilyass Hadouz, ventenne di origini marocchine, per aver fatto propaganda per lo Stato Islamico (o ISIS). Hadouz era stato arrestato un anno fa a Fossano, in provincia

Insulta i vigili su Facebook dopo aver preso una multa : Condannato per diffamazione - ora deve pagare il doppio : Pina Francone L'episodio a Loano, in provincia di Savona, dove l'uomo responsabile dell'infrazione e dello sfogo è chiamato a sborsare 8mila euro di risarcimento Ha presa una multa e ha inveito (comprensibile…). Poi, però è tornato a casa e si è sfogato anche su Facebook, dove ha riempito di insulti i vigili. Risultato? È stato denunciato per diffamazione e condannato a pagare la bellezza di 8mila euro. Insomma, il danno e la beffa: ...

Un infermiere tedesco è stato Condannato all’ergastolo per aver ucciso 85 pazienti : Niels Högel faceva iniezioni letali per poi provare a rianimare i pazienti e ricevere gli elogi dei colleghi: ci sono decine di altre morti sospette

Uccise un bimbo di 3 mesi dopo aver scoperto che poteva non esser suo : Condannato a 7 anni. "Sentenza disgustosa" : La moglie gli aveva confessato che il bimbo di 3 mesi, cresciuto come suo figlio, poteva non esser suo, lui lo ha ucciso. Il fatto risale al 25 marzo 2017, accaduto a Swindon, in Inghilterra. Paul Rich, 53 anni, si è dichiarato colpevole di omicidio colposo e adesso è stato condannato a 7 anni di prigione. Una sentenza accolta con sconcerto dalla madre del piccolo, che l’ha definita “disgustosa”. L’uomo ...