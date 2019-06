Gli affidano il figlio! Ma è stato condannato per aver massacrato di botte la moglie (Di giovedì 20 giugno 2019) A denunciare il caso, attraverso le pagine del Corriere del Veneto, è stato il Centro Veneto Progetti Donna onlus. È stato condannato per aver "minacciato e massacrato di botte la moglie davanti ai figli", ma il Tribunale civile ha deciso comunque di affidare a lui e non alla madre, vittima di violenza, il figlio minore. Per i giudici, l'uomo, un imprenditore padovano, rappresenterebbe comunque il genitore più 'idoneo'. La protesta: "Grave violazione del diritto alla difesa e alla genitorialità della donna". (Di giovedì 20 giugno 2019) A denunciare il caso, attrso le pagine del Corriere del Veneto, èil Centro Veneto Progetti Donna onlus. Èper"minacciato ediladavanti ai figli", ma il Tribunale civile ha deciso comunque di affidare a lui e non alla madre, vittima di violenza, il figlio minore. Per i giudici, l'uomo, un imprenditore padovano, rappresenterebbe comunque il genitore più 'idoneo'. La protesta: "Grave violazione del diritto alla difesa e alla genitorialità della donna".

È stato condannato in due gradi di giudizio per lesioni, maltrattamenti in famiglia e violenza assistita, ma i giudici hanno scelto comunque, nonostante la condanna, di affidare a lui e non alla madre, vittima di violenza, il figlio. È la contestatissima decisione di un tribunale civile che nell'ennesimo caso di violenza in famiglia, ha disposto l'affidamento del bambino al genitore violento, ritenendo la madre ‘non idonea'. Una decisione tanto più anomala in ragione del fatto che tra i reati addebitati all'uomo, un imprenditore di Padova, vi è anche la ‘violenza assistita', ovvero la forma di violenza subita dai bambini che assistono alle violenze sulla madre e della quale il figlio stesso, è vittima. Il padre è "la figura maggiormente idonea a garantire la stabilità emotiva del minore", si legge nel decreto del Tribunale.