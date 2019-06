Conad compra Auchan | ultime notizie | sindacati chiedono garanzie

Conad compra Auchan ma il vero business in Italia sono i discount : A quelli come noi, a quanti cioè preferiscono fare la spesa nelle botteghe di quartiere, dove la faccia dietro il bancone è sempre quella; dove si può parlare, chiedere ed eventualmente reclamare con qualcuno in carne ed ossa, preferibilmente affabile; dove troviamo uno/a con il quale si possa avere una certa familiarità e in ogni caso potergli dire e chiedere ciò che è bello e ciò che è brutto di quello che lui/lei vende e noi compriamo; ...

Conad compra SUPERMERCATI AUCHAN E SIMPLY/ Affare da un miliardo - serve ok Antitrust : CONAD COMPRA SUPERMERCATI AUCHAN e SIMPLY in Italia. Affare da un miliardo di euro, ma serve il via libera dell'Antitrust.

Conad compra supermercati e negozi italiani di Auchan e diventa il gruppo leader : Con un’operazione da poco meno di un miliardo di euro, Conad compra la quasi totalità delle attività in Italia di Auchan e si proietta in testa alla classifica della grande distribuzione, superando la Coop. A passare alla Conad è buona parte dei 1.600 punti vendita tra ipermercati, supermercati, negozi di prossimità con i marchi Auchan e Simply....

Conad compra supermercati Auchan e Simply in Italia/ Sindacati "Attenzione a esuberi" : Conad compra supermercati Auchan e Simply in Italia, scatta l'allarme dei Sindacati: "Attenzione a esuberi e licenziamenti". Chiedono dunque un confronto.