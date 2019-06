Come il food delivery ha iniziato a sfruttare i migranti irregolari

wired

(Di giovedì 20 giugno 2019) (foto: Matthew Horwood/Getty Images) Negli ultimi tempi, il lavoro di consegne a domicilio effettuato dai rider è diventato il nuovo simbolo di un certo rischio di sfruttamento sul lavoro. Bisogna correre da una parte all’altra della città, si viene giudicati da un algoritmo, non esistono tutele contrattuali e non c’è possibilità di essere stabilizzati. Eppure, oggi si scopre che quella dei fattorini di per sé non è la categoria più bistrattata del XXI secolo. Ne esiste un’altra che – se è possibile – è messa anche peggio: quella composta da, richiedenti asilo e minorenni che affittano l’account dei fattorini, svolgono le consegne al loro posto e versano loro dal 30 al 50% di quanto guadagnano. Succede nel Regno Unito, in Spagna e in Francia. Il New York Times ha contattato alcune di queste persone che vivono o lavorano a Parigi per capire ...

