Colpisce le cellule cancerose e ne blocca la crescita | nuova importante arma nei lotta ai

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il termomagnetismo può supportare laai tumori portando a buoni risultati. Lo ha scoperto uno studio dell’Università e del Politecnico di Torino, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale ‘Biochimica et Biophysica Acta – Molecular Cell Research‘. La pubblicazione è il frutto di anni di ricerche volti a indagare l’effetto dei campi elettromagnetici a bassissima frequenza e intensità sullae sul metabolismo delleumane, in particolare per le applicazioni in campo oncologico. Grazie alle competenze multidisciplinari del team, il Politecnico ha progettato un apparato per irradiare le colture cellulari tumorali con onde elettromagnetiche a bassissime frequenze, generando effetti termomagnetici per rallentarne la proliferazione. La novità è che, a partire da una analisi termofisica del sistema cellulare, ...