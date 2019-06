Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Marquez vola al comando - Baldassarri a -23 : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo sei prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1. Marquez 111 2. Luthi 104 3. Navarro 89 4. Baldassarri 88 5. Schroetter 73 6. Marini 68 7. Fernandez 67 8. Bastianini 56 9. Binder 44 10. Gardner 41 11. Vierge 39 12. Lowes 33 13. Nagashima 30 14. Lecuona 26 15. Locatelli 20 16. Di Giannantonio 19 17. Bulega 16 18. Corsi 10 alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per ...

Classifica Mondiale Moto2 - la graduatoria dopo il GP di Catalogna : Alex Marquez in testa - Baldassarri a -23 : Alex Marquez è balzato in testa al Mondiale Moto2 al termine del GP Catalogna 2019, lo spagnolo ha vinto la terza gara consecutiva e ora si trova in prima posizione con 7 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi. Il nostro Lorenzo Baldassarri, al comando alla vigilia della gara di Barcellona, è caduto ed è scivolato in quarta posizione a 23 punti dal leader. Classifica Mondiale MOTO-2: 1. Marquez 111 2. Luthi 104 3. Navarro 89 4. ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri resta in vetta - +2 su Marquez : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo sei prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Baldassarri Lorenzo ITA 88 2 14 3 Marquez Alex SPA 86 3 77 LUTHI Thomas SWI 84 4 11 4 NAVARRO Jorge SPA 73 5 19 5 SCHROTTER Marcel GER 64 6 37 0 MARINI Luca ITA 58 7 32 13 FERNANDEZ Augusto SPA 54 8 40 3 BASTIANINI Enea ITA 45 9 37 5 GARDNER Rem y AUS 41 10 37 0 BINDER Brad RSA 39

Moto2 - GP Catalogna 2019 : risultati e Classifica qualifiche. Augusto Fernandez beffa Luthi e Lowes di un soffio - 5° Di Giannantonio - 7° Baldassarri : Le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 per la classe Moto2 si sono concluse con la sorprendente prima pole position in carriera di Augusto Fernandez, autore del miglior tempo della sessione in 1’44″170 con la Kalex del Team Flexbox. Il padrone di casa iberico ha sfruttato al meglio la scia del compagno di squadra Baldassarri per mettere assieme un giro estremamente competitivo in cui ha fatto la differenza specialmente ...

Moto2 - GP Catalogna 2019 : si infiamma la lotta in Classifica - Baldassarri pronto a reagire : Il circus del Motomondiale si prepara a scendere in pista a Montmelò per il GP della Catalogna, dopo l’entusiasmante appuntamento del Mugello che ha visto, per quanto riguarda la Moto2, il secondo successo consecutivo di Alex Marquez che si è così prepotentemente riportato in lotta per il titolo raggiungendo quota 84 punti, due in meno di Lorenzo Baldassarri e due in più dello svizzero Thomas Luthi. La fisionomia della classifica si sta ...

