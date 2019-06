Chi l’ha visto? | Ettore Bassi è diventato Horacio Peralta per i ‘truffatori romantici’

Chi l’ha visto : la Bruzzone al posto di Federica Sciarelli? Parla lei : Federica Sciarelli sostituita da Roberta Bruzzone a Chi l’ha visto? La criminologa smentisce Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale NuovoTv Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa, reduce dalla sua esperienza a Ballando con le stelle dove, anche quest’anno, ha avuto il ruolo di ‘commentatrice speciale’, Parlando in ogni puntata dei profili psicologici di tutti i concorrenti in ...

Walter Sabatini all'Huffpost sull'addio di Francesco Totti alla Roma : "L’hanno lasciato vivacChiare" : “Totti dirigente? L’hanno lasciato vivacchiare”. A dirlo è Walter Sabatini, proprio oggi nominato direttore tecnico del Bologna, ma dal 2011 al 2016 direttore sportivo dell’As Roma. Nei suoi anni in giallorosso ha portato giocatori del calibro di Miralem Pjanic, Radja Nainggolan, Mehdi Benatia, Eric Lamela, Marquinhos, portando il patrimonio della squadra da 37 a 192,6 milioni di euro.Il dirigente umbro con la ...

Smartworking - come conciliare lavoro e famiglia? C’è Chi ce l’ha fatta : Negli ultimi anni si parla spesso di smart working. Il tema è piuttosto semplice: un approccio che vede una maggiore crescita dell’equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale. Non è un segreto che, per molti ruoli che non implicano un lavoro fisico, la presenza in ufficio è più o meno ridondante. Non è mia intenzione denigrare chi lavora in un ufficio 9-17 (se qualcuno ha ancora questi orari). Tuttavia, con le crescenti evoluzioni della ...

Ecco Perchè Pamela Prati Ha Partecipato a Chi l’ha Visto! : La partecipazione di Pamela Prati a Chi l’ha Visto ha fatto indignare parecchi telespettatori. Federica Sciarelli, conduttrice del programma Rai ha voluto fare chiarezza, spiegando i motivi della sua scelta. Ecco le sue parole! Quando Federica Sciarelli, conduttrice del noto format “Chi l’ha Visto”, ha annunciato la partecipazione di Pamela Prati come ospite durante una puntata del programma, subito si è scatenato il ...

Pagelle TV della settimana (27/05-2/06/2019). Promossi Ballando e Ciao Darwin. Bocciato Chi l’ha Visto? : Simona Ventura Promossi 9 a The Big Bang Theory. E’ giunta al termine negli Stati Uniti (a breve in Italia su Joi e Infinity), la serie che, negli ultimi anni, meglio ha saputo innovare la sitcom, pur rimanendo fedele ai principi del genere. CBS ha scommesso puntando su un gruppo di “sfigati”, per la prima volta protagonisti e non personaggi secondari. Dodici anni di storie, in cui il racconto e i personaggi sono cambiati e si ...

Chi l’ha visto : servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 5 giugno : Chi l’ha visto: servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 5 giugno Questa sera, durante il consueto appuntamento con Chi l’ha visto, si continuerà a parlare delle cosiddette Truffe Romantiche. Grazie allo speciale della scorsa settimana sono giunte in redazione numerose segnalazioni in cui si denunciano ulteriori casi di vittime di una vera e propria estorsione, truffate da false identità online. Le vittime, uomini e donne di mezza ...

Noa ha Chiesto il permesso di morire a 17 anni - e glie l’hanno dato : Noa ha chiesto il permesso di morire a 17 anni, e glie l’hanno dato Una ragazzina di 17 anni, Noa Pothoven, ha chiesto al governo olandese di poter morire. L’aveva già fatto prima, a 16 anni, ma le era stato negato. Quest’anno ha acconsentito. Noa ha salutato il mondo dal suo profilo Instagram, affidando a qualcuno – forse un familiare – il compito di pubblicarlo dopo la sua morte. La storia di Noa è strana e triste È una ...

Marco Carta - il giudice non convalida l’arresto. Lui : “Io non ho le magliette ma non dico Chi ce l’ha - non faccio la spia” : FQ Magazine Marco Carta arrestato per furto aggravato: ha rubato 6 magliette alla Rinascente di Milano Marco Carta era stato arrestato ieri sera per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo, a Milano. E oggi, 1 giugno, il giudice non ha convalidato l’arresto dell’ex concorrente di Amici e non ha applicato nessuna misura cautelare. È ...

Caos per lettera a Ue - Palazzo Chigi : “Fuga di notizie false - Conte non l’ha approvata” : Da Palazzo Chigi smentiscono che la lettera che sta circolando in queste ore sia la versione ufficiale, che l'Italia invierà a Bruxelles: "Grave diffusione di un testo falso, incide su interessi fondamentali dello Stato, e che coinvolgono la delicata interlocuzione con le Istituzioni europee e che possono avere ricadute negative sui mercati".

Ascolti Tv : tra «Chi l’ha visto?» e «Live-Non è la D’Urso» a vincere (davvero) è Pamela Prati : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Se ce lo avessero detto un anno fa probabilmente non ci avremmo creduto: la televisione italiana pende dalle labbra di Pamela Prati. Succede a causa del cosiddetto «Prati-Gate», delle nozze inventate con l’altrettanto inventato Mark Caltagirone e del presunto triangolo formato da Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e la stessa Prati che avrebbe ...

Pamela Prati Fa Scena Muta a Chi l’ha Visto! : Delusione per l’ospitata di Pamela Prati a Chi l’Ha Visto. Il pubblico Rai furioso per la presenza inutile della showgirl. Intanto su Mediaset Barbara D’Urso fa il picco di ascolti! E’ sulla bocca di tutti che, nell’ultima puntata di Chi l’ha Visto, il popolare programma condotto da Federica Sciarelli in onda su Rai 3 era prevista l’ospitata anche di Pamela Prati. La puntata del format era dedicata al ...

Ascolti Live Non è la d’Urso e Chi l’ha visto : Barbara fa il 19% : Live Non è la d’Urso tocca il 19% di share: gli Ascolti Tv E anche ieri sera gli spettatori hanno vissuto l’ennesimo capitolo di quella che è stata definita Pratiful. Peccato che da qualche confessione a questa parte la vicenda abbia abbandonato le tinte da cronaca rosa per vestirsi di colori neri, tetri e inquietanti. Nonostante questo, però, gli Ascolti di Live Non è la d’Urso hanno superato (in termini di share) quelli ...

Pamela Prati in studio a Chi l’ha visto? non pronuncia una parola. Su Canale 5 Barbara D’Urso è furiosa e rivela : “Il finto Sebastian Caltagirone doveva fingere un tumore” : Il caso Pamela Prati ha monopolizzato il mercoledì sera televisivo tra Chi l’ha visto? e Non è la D’Urso. A sorpresa la showgirl sarda è stata ospite della trasmissione di Rai3, pur senza ricevere un cachet: “Tutti parlano di Pamela Prati e di questo fantomatico marito chiedendosi se esiste o se non esiste, e con questo mi riferisco al marito che Pamela Prati dovrebbe sposare. Tutti parlano di Pamela Prati ma nessuno parla di ...