Chernobyl | il nucleare pericoloso è sempre quello degli altri

Chernobyl - la serie Sky che ricostruisce il disastro nucleare lascia davvero senza fiato : Benvenuti nell’incubo radioattivo di Chernobyl. Per la miniserie Sky-Hbo è assolutamente buona la prima. L’angosciante, cupa, devastante rappresentazione filmica di una delle più ingenti catastrofi nucleari della storia recente è una sorta di unico piano inclinato senza via di scampo verso l’abisso della contaminazione e della morte per mano dell’uomo. Nel primo episodio, dopo una breve e tragica premessa spostata in avanti nel tempo a Mosca nel ...

Chernobyl : arriva su Sky Atlantic l’acclamata serie sul terribile disastro nucleare : Chernobyl - Jared Harris e Stellan Skarsgard Era il 26 aprile del 1986 e nella centrale nucleare V.I. Lenin, che si trovava nell’allora sovietica Ucraina del nord, si verificò un gravissimo incidente, un’esplosione che rilasciò una micidiale nuvola di materiale radioattivo. Morirono nell’impatto circa sessanta persone ma altre migliaia subirono nel tempo gravi conseguenze dovute alle radiazioni, con lo sviluppo incontrollato di ...

Chernobyl - una grande miniserie su un disastro prima umano che nucleare : http://www.youtube.com/watch?v=s9APLXM9Ei8 Non era certo facile il compito di rivisitare in chiave seriale un evento disastroso come quello avvenuto nel reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina nell’aprile 1986: ma Chernobyl, la miniserie coprodotta da Sky e Hbo e in arrivo dal 10 giugno su Sky Atlantic e Now Tv, è un racconto perfetto di quelle atroci vicende, e soprattutto dei tragici protagonisti più o meno noti che vi presero ...

Chernobyl - una sconvolte teoria a 33 anni dal disastro nucleare : "Chi c'era quella notte nella centrale" : Dietro il terribile disastro nucleare di Chernobyl ci sarebbe la Cia. A 33 anni dalla catastrofe che ha segnato l'Occidente, la tv statale russa Ntv sta realizzando una serie televisiva per ricostruire cosa portò all'esplosione del reattore con conseguente fall-out radioattivo diventato nel giro di

Chernobyl - 26 aprile 1986 : la notte che ha segnato la storia del nucleare : 26 aprile 1986, ore 1.24: una fortissima esplosione squarcia il silenzio della notte nella centrale nucleare di Chernobyl, a 124 km da Kiev in Ucraina, all'epoca parte dell'Unione Sovietica. Un guasto ...

Chernobyl - un disastro nucleare senza precedenti : Spesso i problemi ambientali sono associati inequivocabilmente ai temi delle fonti energetiche di cui l’uomo usa per i propri processi produttivi e per la vita quotidiana. Molto si è parlato e discusso delle loro specifiche caratteristiche sottolineandone i benefici e l’impatto che hanno su un territorio e ciò ha dato luogo a filosofie di pensiero che hanno accompagnato il più delle volte le scelte decisive fatte dai singoli governi. ...

Accadde oggi : il 26 aprile 1986 il disastro di Chernobyl - la catastrofe nucleare più grave della storia : Alle 01:24 del 26 aprile 1986 un guasto al reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl, nei pressi di Kiev in Ucraina, provoca il più grande incidente della storia dell’energia nucleare. La nube radioattiva che si sviluppa investe tutta l’Europa provocando una serie di conseguenze nella popolazione. Nelle settimane successive allo scoppio, a causa delle radiazioni, furono trentuno i lavoratori della centrale e i pompieri ...

Chernobyl oggi : cosa resta dopo la grande tragedia nucleare : E niente sapeva il resto del mondo, finché in Scandinavia non vennero rilevate sul terreno e nell'aria dosi anomale di radioattività, facendo scattare il panico alimentare in tutta Europa, con ...

Chernobyl la miniserie sulla tragedia nucleare del 1986 dal 10 giugno su Sky Atlantic : "Abbiamo a che fare con qualcosa che non è mai accaduto prima su questo pianeta" queste parole riassumono al meglio la portata dell'immane tragedia di Chernobyl.Era il 26 aprile del 1986 quando l'esplosione del reattore numero 4 della centrale a 120 chilometri da Kiev esplose. Le conseguenze di questa esplosione nucleare, inizialmente negate, hanno condizionato l'economia e la salute degli ucraini, dei russi ma anche di tutti gli europei. Se non ...

Chernobyl - dal 10 giugno la serie Sky e HBO ispirata alla tragedia nucleare : Sono passati esattamente 33 anni dalla più grande catastrofe nucleare della storia: l'esplosione del reattore numero 4 della centrale di Chernobyl, a 120 chilometri da Kiev, avvenuta il 26 aprile 1986. A partire da questa indimenticata tragedia, prende le mosse la nuova serie originale Sky e HBO in cinque episodi – Chernobyl – che è attesa al debutto il prossimo 10 giugno in esclusiva su Sky. Una delle peggiori...