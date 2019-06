“Che cicciona!” Sonia Bruganelli | mai una tregua | ora la massacrano per il fisico

caffeinamagazine

(Di giovedì 20 giugno 2019), ovvero la moglie di Paolo Bonolis, è più famosa sui social che in tv, dove si mostra raramente. Ex modella e imprenditrice, in poco tempo è infatti diventata una vera star di Instagram dove, al contrario del conduttore, che si assenta spesso, condivide continuamente momenti del suo quotidiano, con scatti che raccontano le sue giornate, fra shopping, impegni con i figli, vacanze e casting dietro le quinte delle trasmissioni più famose di Canale Cinque. Non certo senza critiche (e a volte anche insulti), anzi. È bersagliata continuamente dai cosiddetti hater, che l’accusano senza pietà perché, a detta loro, non fa altro che ostentare la sua ricchezza., tuttavia, non si lascia mai scoraggiare dai commenti feroci e spesso, quando certi ‘fan’ vanno davvero sul pesante, risponde a tono e con un’ironia tagliente. (Continua dopo la foto) È successo anche nei giorni ...

SimiBunny : RT @Martyquore: Quando mi guarda le stories qualche ragazza che non conosco, penso sempre sia qualche attuale dei miei ex che dice “ma vera… - Martyquore : Quando mi guarda le stories qualche ragazza che non conosco, penso sempre sia qualche attuale dei miei ex che dice… - n_paciotti : @claudioerpiu Mamna mia oltre che cicciona è pure brutta.... Non se può vede'... -