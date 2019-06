Castellaneta Marina Incidente in moto in viale dei Pini | un morto e un ferito

Come assistere alle prove di Vasco Rossi per il tour 2019 a Castellaneta Marina : al via le selezioni di 150 fan : Come ogni anno, il rito sta per compiersi anche stavolta: le prove di Vasco Rossi per il tour 2019 saranno aperte al pubblico, o meglio ad un gruppo di fortunati spettatori che potranno assistervi gustandosi in anteprima il pRossimo show del rocker. Prima di inaugurare ufficialmente il VascoNonStop Live 2019 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per poi proseguire con i sei concerti da record a San Siro e i due di Cagliari, il Blasco terrà ...