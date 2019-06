Cari maturandi | ecco cosa vi resterà di questi giorni e di queste notti

vanityfair

(Di giovedì 20 giugno 2019) Seconda prova maturitàSeconda prova maturitàSeconda prova maturitàSeconda prova maturitàSeconda prova maturitàSeconda prova maturitàSeconda prova maturitàSaranno l’incubo degli ultimidella vostra adolescenza, che si trasformerà nel sogno più ricorrente della vostra età adulta. Ci hanno girato film, pensato aforismi e scritto canzoni. Sembra di sentirli ancora, «gli aerei che volano alto tra New York e Mosca», che chissàvolevano significare. Perciò un consiglio,: ricordate ogni singolo dettaglio di, perché un bel po’ di cose accadute le racconterete per il resto della vostra vita. I pomeriggi di giugno a studiare cose già dimenticate, a casa. Le sei ore seduti dietro a un banco, per la prima volta d’estate. Col caldo di una stagione già iniziata che entra dalle finestre di un corridoio sempre troppo lungo. Quell’esame orale, davanti a dieci ...

appesoadunfilo : Tacito e Plutarco al classico son stati davvero una cattiveria. Maturandi cari, capisco il vostro disappunto. #maturità2019 - terrimilella : RT @OGiannino: Cari maturandi guardatevi dal chiacchiericcio di rito in corso su di voi, come ogni anno. Per me @mattiafeltri merita un pre… - idiozie : RT @OGiannino: Cari maturandi guardatevi dal chiacchiericcio di rito in corso su di voi, come ogni anno. Per me @mattiafeltri merita un pre… -