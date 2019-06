Cani e gatti abbandonati | l’amaro spot della fondazione francese | ecco perché i

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) La30 Millions d’amis ha diffuso unocontro l’abbandono di animali domestici, fenomeno che anche in Italia cresce di dimensioni proprio in questo periodo dell’anno. Nel video, i proprietari lasciano i loroin mezzo ai campi, ai bordi delle strade o nei cassonetti. E tutti cantano il capolavoro dei Queen, We are the champions. In questo caso però “l’essere campioni” si riferisce al record negativo che la Francia ha negli abbandoni degli animali domestici video da @30millionsdamis L'articolo, l’amaroi protagonisti sono dei “campioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

