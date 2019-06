Cani come bambini? Anche si

Come è evoluto lo sguardo da cucciolo che ci fa amare i Cani : (foto: K.C. Alfred via Getty Images) Perché i cani (ma anche i gatti) suscitano la nostra simpatia e la nostra tenerezza? A rispondere è anche la natura, che ha reso gli occhi – e dunque l’espressione – di questi animali via via, nei secoli, sempre più dolci e amorevoli, veri catalizzatori della nostra attenzione. Questo risultato è frutto di uno studio, coordinato dall’Università di Portsmouth che mostra Come l’anatomia ...

MetalmecCanici in piazza : “Il governo come Schettino” : I Metalmeccanici hanno scioperato in tutta Italia per otto ore con tre grandi manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli per chiedere al governo e alle imprese di mettere al centro il lavoro, l'industria, i salari, i diritti e la giustizia sociale. Nella citta' partenopea in testa e' sfilato uno striscione blu con la scritta Whirlpool in bianco, dietro cui si e' mosso un serpentone di 10.000 tute blu. Anche a Firenze e a Milano ...

Sciopero dei metalmecCanici - cortei a Milano - Firenze e Napoli. Bentivogli : «Governo fa come Schettino» : Sciopero di otto ore,oggi, dei metalmeccanici e tre manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, per chiedere al governo e alle imprese di...

MetalmecCanici in piazza - sciopero di otto ore contro il governo : “Fa come Schettino” : Metalmeccanici in piazza, sciopero di otto ore contro il governo: “Fa come Schettino” Tre manifestazioni in contemporanea a Napoli, Milano e Firenze promosse da Cgil, Cisl e Uil per chiedere di mettere al centro il lavoro, l'industria, i salari, i diritti. Il segretario Fim Bentivogli: “'Il governo fa come Schettino, sta facendo ...

MetalmecCanici - Bentivogli (Fim) : “Governo come Schettino : cerca applausi ma la nave affonda” : Al via a Milano, Firenze e Napoli le manifestazioni per lo sciopero dei Metalmeccanici. La protesta, indetta da Cgil, Cisl e Uil, è per chiedere rilancio degli investimenti e sostegno all'occupazione, con lo slogan "futuro per l'industria". Il segretario della Fim, Marco Bentivogli, ha annunciato: "Questo governo fa come Schettino: si avvicina alla scogliera per prendere gli applausi ma sta facendo affondare la nave".

Sciopero metalmecCanici - sindacati in piazza a Milano - Firenze e Napoli. Bentivogli (Fim-Cisl) : “Governo come Schettino” : Marciano i sindacati, a Milano, Firenze e Napoli. Oggi i metalmeccanici scioperano otto ore e vanno in piazza per chiedere al governo e alle imprese di mettere al centro il lavoro, l’industria, i salari, i diritti. Le manifestazioni, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, vogliono tutele per i lavoratori a rischio, il cui numero, a causa delle varie crisi industriali in tutta Italia, oscilla “da 80mila a 280mila”. ...

Come proteggere l’orto da gatti e Cani : All’ennesima volta che ho trovato le piantine di pomodoro sparse per il giardino, meravigliose ex zucchine fatte a pezzi e seminate sul vialetto di casa e caschi di insalata informi, ho deciso che era giunto il momento di capire Come proteggere l’orto da gatti e cani, avendone due e due. Non è un’impresa facile e la percentuale di successo non è molto alta, non voglio illudervi, ma son un po’ di fortuna potrete arrivare a salvare almeno parte ...

Cani in spiaggia - come funziona : La bella stagione è ormai dietro la porta e arriva la consuete domanda: possiamo portare in spiaggia i Cani? Vediamo

Come proteggere Cani e gatti dal caldo estivo : “Oramai da diversi giorni il caldo ha superato i 30 gradi e nelle prossime settimane, con l’approssimarsi del mese di luglio si parla di temperature torride con rischi per la salute sia di uomini che di animali“: l’associazione animalista AIDAA ha elaborato un piccolo vademecum “su Come comportarsi con gli animali domestici (cane, gatti ma non solo) al fine di evitare loro problemi dovuti alle alte ...

Creature In The Well : il titolo che unisce flipper e hack 'n' slash non è nato come un gioco incentrato sulle mecCaniche pinball : Uno dei titoli più singolari usciti dal Nindies Spring Showcase è stato Creature in the Well di Flight School Studios, descritto dai suoi sviluppatori come un "top-down, dungeon crawler- hack 'n' slash ispirato al flipper." Mentre Yoku's Island Express ha preso la formula del flipper e applicato a Metroidvania, Creature in the Well sembra fare lo stesso, ma con uno stile più simile a giochi come The Legend of Zelda. È interessante notare che gli ...

Fontana ai pm : «Caianiello? Mi spiegava come funzionano i mecCanismi della Regione» : Il governatore della Lombardia accusato di abuso d’ufficio. Così ai pm ha raccontato i suoi rapporti con il «ras» di Forza Italia a Varese. Il 7 maggio, nel corso di un’inchiesta sulla corruzione tra Lombardia e Piemonte, la Dda di Milano ha arrestato 43 persone

Cani “migliori amici” dei diabetici : ecco come riescono a segnalare in anticipo gli sbalzi glicemici : Avere qualcuno al proprio fianco, sempre pronto a intervenire e a segnalare in anticipo eventuali innalzamenti o abbassamenti dei valori di zucchero nel sangue, prevenendo le tanto temute crisi iper e ipo-glicemiche. È un sogno che per molte persone con diabete può diventare realtà, grazie all’aiuto di speciali amici a quattro zampe: Cani specificamente addestrati per essere in grado di riconoscere problemi glicemici sul nascere e dare in ...