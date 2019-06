Camerun-Nuova Zelanda mondiali femminili | formazioni | quote e pronostico

termometropolitico

(Di giovedì 20 giugno 2019)Giovedì 20 Giugno 2019 alle ore 18:00 si giocherà, l’ultima partita del girone E del mondiale femminile.: Vincere per continuare a sperare Olanda 6, Canada 6,0,0: ecco cosa recita la classifica del girone E del mondiale femminile. La qualificazione diretta è già archiviata, matematicamente irraggiungibile, ma sia ilche lasanno che una vittoria, soprattutto se ottenuta con qualche gol di scarto, potrebbe risultare in un ripescaggio tra le migliori terze. Ecco perché non sarà una partita scontata ed ecco perché non vedremo alcun tournover da parte delle due. Lee ilLeggermente più quotate le ragazze della, la cui vittoria è pagata a 1.92, meno quotati invece il ...

MarioGiunta : • Women’s World Cup, Day 14! Dalle 14,30 su SkySport24 (ch. 200) e Sky Sport Mondiali (ch. 202) chiudiamo la fase… - MarioGiunta : • Alle 17,30 su SkySport24 (ch.200) e SkySport Mondiali (ch.202) con @AmareRecoba e @EleonoraGoldoni per il pre par… - rossi20_rossi : RT @MarioGiunta: • Alle 17,30 su SkySport24 (ch.200) e SkySport Mondiali (ch.202) con @AmareRecoba e @EleonoraGoldoni per il pre partita di… -